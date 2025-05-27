https://ria.ru/20250527/smartfon-2019247538.html
Эксперт рассказал, как улучшить качество фото на смартфоне
Эксперт рассказал, как улучшить качество фото на смартфоне - РИА Новости, 27.05.2025
Эксперт рассказал, как улучшить качество фото на смартфоне
Улучшить качество фото на смартфоне поможет включение режима RAW, позволяющего сохранять больше деталей, выбор пресетов вручную, а также правило третей,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:28:00+03:00
2025-05-27T06:28:00+03:00
2025-05-27T06:28:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Улучшить качество фото на смартфоне поможет включение режима RAW, позволяющего сохранять больше деталей, выбор пресетов вручную, а также правило третей, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Часто фотографии выглядят неестественно из-за неправильного баланса белого. Автоматический режим может "охладить" теплые кадры или наоборот, придать желтизны там, где это не нужно. Если есть возможность - лучше выбирать пресеты вручную. Если смартфон поддерживает съемку в формате RAW, стоит попробовать этот режим. Он позволяет сохранять больше деталей и предоставляет больше возможностей для последующей обработки в редакторах фотографий", - сообщила она. Также работает правило третей, которое рекомендует делить кадр на девять равных частей, позволяет находить интересные ракурсы и акцентировать внимание на главном объекте. "Для этого нужно включить в настройках камеры сетку - не только по правилу третей, но и для контроля горизонтали и симметрии. Ровная геометрия влияет на качество кадра не меньше, чем четкость и свет", - объяснила эксперт. По ее словам, сделать фотографию качественнее поможет и режим HDR (высокий динамический диапазон): он захватывает детали как в светлых, так и в темных областях изображения. Однако стоит помнить, что в мягком рассеянном свете режим утяжеляет картинку, поэтому рекомендуется использовать его по ситуации. Кроме того, часто ухудшает качество изображения цифровой зум. В большинстве случаев лучше просто подойти ближе к объекту, чем использовать зум, отметила Голицына.
https://ria.ru/20250418/kriterii-2011960497.html
https://ria.ru/20250507/smartfon-2015423300.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, мтс
Общество, Технологии, МТС
Эксперт рассказал, как улучшить качество фото на смартфоне
Голицына: улучшить качество фото на смартфоне поможет включение режима RAW
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Улучшить качество фото на смартфоне поможет включение режима RAW, позволяющего сохранять больше деталей, выбор пресетов вручную, а также правило третей, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Часто фотографии выглядят неестественно из-за неправильного баланса белого. Автоматический режим может "охладить" теплые кадры или наоборот, придать желтизны там, где это не нужно. Если есть возможность - лучше выбирать пресеты вручную. Если смартфон поддерживает съемку в формате RAW, стоит попробовать этот режим. Он позволяет сохранять больше деталей и предоставляет больше возможностей для последующей обработки в редакторах фотографий", - сообщила она.
Также работает правило третей, которое рекомендует делить кадр на девять равных частей, позволяет находить интересные ракурсы и акцентировать внимание на главном объекте. "Для этого нужно включить в настройках камеры сетку - не только по правилу третей, но и для контроля горизонтали и симметрии. Ровная геометрия влияет на качество кадра не меньше, чем четкость и свет", - объяснила эксперт.
По ее словам, сделать фотографию качественнее поможет и режим HDR (высокий динамический диапазон): он захватывает детали как в светлых, так и в темных областях изображения. Однако стоит помнить, что в мягком рассеянном свете режим утяжеляет картинку, поэтому рекомендуется использовать его по ситуации.
Кроме того, часто ухудшает качество изображения цифровой зум. В большинстве случаев лучше просто подойти ближе к объекту, чем использовать зум, отметила Голицына.