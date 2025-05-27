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Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/slutskij-2019342291.html
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Слуцкий
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Слуцкий - РИА Новости, 27.05.2025
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Слуцкий
Налеты дронов со стороны киевского режима говорят о его полной агонии, победить Россию на поле боя невозможно, считает глава комитета Госдумы по международным... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:49:00+03:00
2025-05-27T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Налеты дронов со стороны киевского режима говорят о его полной агонии, победить Россию на поле боя невозможно, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Налеты дронов со стороны киевского режима говорят о его полной агонии и нежелании мира. Но победить Россию на поле боя невозможно. Выступаем за переговорное разрешение украинского конфликта, но не позволим терроризировать наших граждан. Ответ всегда будет, предупреждал президент Владимир Путин", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат считает, что Россия имеет полное право бить по законным целям на территории противника в условиях террористической угрозы со стороны режима Зеленского. "Мы отвечаем на нападение на мирных граждан и атакуем исключительно военные объекты", - добавил парламентарий.
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россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил Слуцкий

Слуцкий: налеты дронов ВСУ говорят о полной агонии киевского режима

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Налеты дронов со стороны киевского режима говорят о его полной агонии, победить Россию на поле боя невозможно, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Налеты дронов со стороны киевского режима говорят о его полной агонии и нежелании мира. Но победить Россию на поле боя невозможно. Выступаем за переговорное разрешение украинского конфликта, но не позволим терроризировать наших граждан. Ответ всегда будет, предупреждал президент Владимир Путин", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Депутат считает, что Россия имеет полное право бить по законным целям на территории противника в условиях террористической угрозы со стороны режима Зеленского. "Мы отвечаем на нападение на мирных граждан и атакуем исключительно военные объекты", - добавил парламентарий.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Путин
 
 
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