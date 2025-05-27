https://ria.ru/20250527/skhema-2019280970.html

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 27.05.2025

ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества

Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:52:00+03:00

2025-05-27T10:52:00+03:00

2025-05-27T13:50:00+03:00

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

пособие по безработице

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0056de654ff5f83093c7c8e16f7130f.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк России. "Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей", - говорится в сообщении. "Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России", - поясняется там. Банк России объясняет, что эти действия выполняются для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности, а "представитель Центробанка", по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный "защищенный" счет в мегарегуляторе. Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы технической поддержки "Госуслуг" и других структур, напоминает ЦБ. "На самом деле если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию", - предупреждает регулятор. "Не существует специальных безопасных счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести деньги для сохранности. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им", - отмечает ЦБ. Переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно, также напоминает регулятор.

https://ria.ru/20250520/pensioner-2018040233.html

https://ria.ru/20250526/moshenniki-2019029304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), пособие по безработице