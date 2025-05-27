https://ria.ru/20250527/skhema-2019280970.html
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 27.05.2025
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества
Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:52:00+03:00
2025-05-27T10:52:00+03:00
2025-05-27T13:50:00+03:00
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
пособие по безработице
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк России. "Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей", - говорится в сообщении. "Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России", - поясняется там. Банк России объясняет, что эти действия выполняются для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности, а "представитель Центробанка", по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный "защищенный" счет в мегарегуляторе. Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы технической поддержки "Госуслуг" и других структур, напоминает ЦБ. "На самом деле если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию", - предупреждает регулятор. "Не существует специальных безопасных счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести деньги для сохранности. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им", - отмечает ЦБ. Переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно, также напоминает регулятор.
https://ria.ru/20250520/pensioner-2018040233.html
https://ria.ru/20250526/moshenniki-2019029304.html
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), пособие по безработице
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Пособие по безработице
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества
ЦБ: мошенники чаще используют многоходовую схему обмана для хищения денег
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей, притворяясь представителями различных ведомств, сообщает Банк России.
"Злоумышленники стали чаще использовать многоходовую схему обмана для хищения денег у людей", - говорится в сообщении.
"Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России", - поясняется там.
Банк России объясняет, что эти действия выполняются для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности, а "представитель Центробанка", по сценарию мошенников, поможет человеку перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный "защищенный" счет в мегарегуляторе.
Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора
, Социального фонда России
, службы технической поддержки "Госуслуг" и других структур, напоминает ЦБ
.
"На самом деле если человек будет следовать инструкциям лжесотрудников госведомств, то переведет деньги на счета мошенников, а также раскроет им свои паспортные данные и другую личную информацию", - предупреждает регулятор.
"Не существует специальных безопасных счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести деньги для сохранности. Игнорируйте такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им", - отмечает ЦБ.
Переключение между различными ведомствами в рамках одного телефонного звонка невозможно, также напоминает регулятор.