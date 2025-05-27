Корпорация МСП профинансирует проекты в СКФО на более чем 2 млрд рублей
Корпорация МСП профинансирует проекты МСБ в СКФО на более чем 2 млрд рублей
© Фото : пресс-служба Корпорации МСПФлажки Корпорации МСП
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Корпорация МСП через дочерний МСП Банк профинансирует проекты малого и среднего бизнеса Северного Кавказа в сфере гидроэнергетики, промышленности и туризма на общую сумму более 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации.
Соответствующие соглашения были заключены с компаниями из Карачаево-Черкессии, Чечни, Дагестана и Ингушетии в ходе Кавказского инвестиционного форума-2025.
"Подписанные соглашения на общую сумму более 2 миллиарда рублей дали старт значимым для региона инвестиционным проектам по строительству гидроэлектростанции, запуску новых промышленных производств и созданию гостиничного фонда. Их реализация позволит создать новые современные объекты инфраструктуры, открыть новые рабочие места и повысить экономический потенциал региона", – заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич на полях форума.
Он подчеркнул, что Северный Кавказ является лидером по числу создания новых МСП.
За прошедший год наибольший прирост числа субъектов МСП зафиксирован в Чеченской Республике (+24,9% МСП) и Республике Дагестан (+15,5%).
В числе предприятий, которые привлекли инвестиции по линии Корпорации МСП в рамках КИФ-2025, – компания "Южэнергострой" из Карачаево-Черкесской Республики. Предприятие получит инвестиционный кредит МСП Банка в размере 1,5 миллиарда рублей на строительство Нижне-Красногорской малой ГЭС мощностью 24,9 мегаватта. Запуск объекта позволит повысить уровень обеспеченности энергоресурсами экономики и населения республики. После запуска станции будет создано 30 новых рабочих мест.
Компания "Трубпласт" из Чеченской Республики подписала с МСП Банком соглашение о предоставлении кредита в размере 350 миллионов рублей на реализацию инвестпроекта по расширению действующего производства полимерных труб и комплектующих для сетей водо- и газо- и теплоснабжения.
Компания "АМА" из Республики Ингушетия получит инвестиционный кредит на сумму 160 миллионов рублей на строительство современного завода по производству импортозамещающей фурнитуры для окон и мебели, а также алюминиевых оконных ручек. Реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест.
На форуме также было подписано соглашение о предоставлении первого транша в рамках открытого ранее льготного кредита на сумму 100 миллионов рублей на строительство бутик-отеля в селе Хучни Табасаранского района. В ходе реализации проекта будет создано более 20 рабочих мест и открыты дополнительные возможности для развития внутреннего туризма.