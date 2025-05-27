https://ria.ru/20250527/skfo-2019341019.html

Корпорация МСП профинансирует проекты в СКФО на более чем 2 млрд рублей

Корпорация МСП профинансирует проекты в СКФО на более чем 2 млрд рублей - РИА Новости, 27.05.2025

Корпорация МСП профинансирует проекты в СКФО на более чем 2 млрд рублей

Корпорация МСП через дочерний МСП Банк профинансирует проекты малого и среднего бизнеса Северного Кавказа в сфере гидроэнергетики, промышленности и туризма на... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:47:00+03:00

2025-05-27T14:47:00+03:00

2025-05-27T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Корпорация МСП через дочерний МСП Банк профинансирует проекты малого и среднего бизнеса Северного Кавказа в сфере гидроэнергетики, промышленности и туризма на общую сумму более 2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба корпорации. Соответствующие соглашения были заключены с компаниями из Карачаево-Черкессии, Чечни, Дагестана и Ингушетии в ходе Кавказского инвестиционного форума-2025. "Подписанные соглашения на общую сумму более 2 миллиарда рублей дали старт значимым для региона инвестиционным проектам по строительству гидроэлектростанции, запуску новых промышленных производств и созданию гостиничного фонда. Их реализация позволит создать новые современные объекты инфраструктуры, открыть новые рабочие места и повысить экономический потенциал региона", – заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич на полях форума. Он подчеркнул, что Северный Кавказ является лидером по числу создания новых МСП. "За последний год число МСП в СКФО выросло на 9% и превысило 266 тысяч, при том, что в целом по России прирост составил 3%. То есть на Кавказе почти в три раза выше "рождаемость" малого и среднего бизнеса", – отметил глава Корпорации МСП. За прошедший год наибольший прирост числа субъектов МСП зафиксирован в Чеченской Республике (+24,9% МСП) и Республике Дагестан (+15,5%). В числе предприятий, которые привлекли инвестиции по линии Корпорации МСП в рамках КИФ-2025, – компания "Южэнергострой" из Карачаево-Черкесской Республики. Предприятие получит инвестиционный кредит МСП Банка в размере 1,5 миллиарда рублей на строительство Нижне-Красногорской малой ГЭС мощностью 24,9 мегаватта. Запуск объекта позволит повысить уровень обеспеченности энергоресурсами экономики и населения республики. После запуска станции будет создано 30 новых рабочих мест. Компания "Трубпласт" из Чеченской Республики подписала с МСП Банком соглашение о предоставлении кредита в размере 350 миллионов рублей на реализацию инвестпроекта по расширению действующего производства полимерных труб и комплектующих для сетей водо- и газо- и теплоснабжения. Компания "АМА" из Республики Ингушетия получит инвестиционный кредит на сумму 160 миллионов рублей на строительство современного завода по производству импортозамещающей фурнитуры для окон и мебели, а также алюминиевых оконных ручек. Реализация проекта позволит создать более 100 рабочих мест. На форуме также было подписано соглашение о предоставлении первого транша в рамках открытого ранее льготного кредита на сумму 100 миллионов рублей на строительство бутик-отеля в селе Хучни Табасаранского района. В ходе реализации проекта будет создано более 20 рабочих мест и открыты дополнительные возможности для развития внутреннего туризма.

https://ria.ru/20250527/msp-2019260906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр исаевич, корпорация мсп, мсп банк, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса