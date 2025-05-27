https://ria.ru/20250527/sistema-2019278796.html

МВД Турции задержало 13 человек в рамках расследования против Papara

МВД Турции задержало 13 человек в рамках расследования против Papara - РИА Новости, 27.05.2025

МВД Турции задержало 13 человек в рамках расследования против Papara

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, подозреваемых в отмывании денежных средств через популярную среди россиян турецкую... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:42:00+03:00

2025-05-27T10:42:00+03:00

2025-05-27T11:55:00+03:00

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СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, подозреваемых в отмывании денежных средств через популярную среди россиян турецкую платежную систему Papara, конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов).Ранее СМИ сообщили, что суд выдал ордер на арест владельца Papara Ахмеда Карслы и еще 12 человек, в компании назначен внешний управляющий.Ерликая сообщил в соцсети X, что следствие в рамках начатого стамбульской генпрокуратурой расследования установило факт "открытых от лица граждан счетов в системе Papara для обеспечения преступных доходов и помощи в переводе полученных преступных путем средств".В частности, отметил министр, через более чем 26 тысяч счетов в системе было переведено более 12,8 миллиарда лир, полученных от нелегальных азартных игр, затем эти средства были перенаправлены на криптокошельки лиц, связанных с сайтами ставок."Сегодня были задержаны 13 человек, в том числе лидер преступной группировки (владелец Papara - ред.)... конфискованы активы десяти компаний, банковские и криптовалютные счета задержанных, шесть яхт и лодок, 74 автомобиля, восемь квартир. Общая стоимость конфискованных активов - 5 миллиардов лир", - написал министр.Фонд страхования сберегательных вкладов Турции (TSMF) назначил внешнего управляющего компании PPR Holding, связанной с Papara, и ряда других, сообщали СМИ.Papara пользуется популярностью среди россиян на фоне блокировки российских карт за границей. Пользователи могут открыть счет онлайн по загранпаспорту без поездки в Турцию, после верификации личности можно увеличить лимит на расходы.В марте был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк. Его задержали вместе с еще 42 подозреваемыми в рамках начатого прокуратурой Стамбула расследования. СМИ сообщали о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте. Корк подозревается в отмывании денежных средств, полученных за счет нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal была отозвана ЦБ Турции.

https://ria.ru/20250517/evropa-2017539059.html

https://ria.ru/20250520/arest-2018065956.html

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турция, в мире, стамбул, центральный банк рф (цб рф)