Рейтинг@Mail.ru
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 27.05.2025 (обновлено: 13:37 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/siriya-2019318694.html
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии - РИА Новости, 27.05.2025
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что обсудил в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве ситуацию в Сирии, отметив, что считает... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:15:00+03:00
2025-05-27T13:37:00+03:00
в мире
сирия
турция
москва
сергей лавров
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019305628_0:183:3244:2008_1920x0_80_0_0_4009305746258b3e354b046f78d21ee3.jpg
АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что обсудил в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве ситуацию в Сирии, отметив, что считает снятие санкций с САР "важным шагом"."Принятые решения об отмене санкций (с Сирии – ред.) очень важны. Мы провели интенсивную дипломатическую работу с нашим президентом (Эрдоганом). Сегодня у нас была возможность обсудить все эти вопросы. Мы будем продолжать прилагать усилия для процветания сирийского народа", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019320670.html
сирия
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019305628_286:0:3015:2047_1920x0_80_0_0_46a23c1f3fb149bef062f014a6431579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, турция, москва, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Сирия, Турция, Москва, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

Фидан назвал снятие санкций с САР важным шагом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что обсудил в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве ситуацию в Сирии, отметив, что считает снятие санкций с САР "важным шагом".
"Принятые решения об отмене санкций (с Сирии – ред.) очень важны. Мы провели интенсивную дипломатическую работу с нашим президентом (Эрдоганом). Сегодня у нас была возможность обсудить все эти вопросы. Мы будем продолжать прилагать усилия для процветания сирийского народа", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи. 26 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин на встрече с Фиданом заявил о решимости продвигать общие проекты
Вчера, 13:27
 
В миреСирияТурцияМоскваСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала