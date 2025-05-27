https://ria.ru/20250527/siriya-2019318694.html
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии - РИА Новости, 27.05.2025
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что обсудил в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве ситуацию в Сирии, отметив, что считает... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:15:00+03:00
2025-05-27T13:15:00+03:00
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что обсудил в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве ситуацию в Сирии, отметив, что считает снятие санкций с САР "важным шагом"."Принятые решения об отмене санкций (с Сирии – ред.) очень важны. Мы провели интенсивную дипломатическую работу с нашим президентом (Эрдоганом). Сегодня у нас была возможность обсудить все эти вопросы. Мы будем продолжать прилагать усилия для процветания сирийского народа", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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в мире, сирия, турция, москва, сергей лавров, хакан фидан
В мире, Сирия, Турция, Москва, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Фидан назвал снятие санкций с САР важным шагом