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"Поступил сигнал из Москвы". Киев готовится к последней битве

"Поступил сигнал из Москвы". Киев готовится к последней битве - РИА Новости, 27.05.2025

"Поступил сигнал из Москвы". Киев готовится к последней битве

Крупнейшая в стране религиозная организация может исчезнуть: политики готовят судебный иск о ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:00:00+03:00

2025-05-27T08:00:00+03:00

2025-05-27T11:36:00+03:00

религия

москва

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

московский патриархат

русская православная церковь

украинская православная церковь

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Крупнейшая в стране религиозная организация может исчезнуть: политики готовят судебный иск о ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Накануне решающего сражения духовенство собирается в Киеве. Уход в раскол или сделка с властью — оба варианта не сулят ничего хорошего.Три года на перепутьеВ очередной раз Пантелеимонов женский монастырь в Феофании стал центром внимания верующих, общественности и СМИ. Сюда, под Киев, съезжаются все архиереи Украинской православной церкви (УПЦ). Повод есть: прошло ровно три года с собора, который стал этапным.В мае 2022-го УПЦ как каноническая часть Русской церкви оказалась меж двух огней: следование церковным правилам и поиски общего языка с властью, которая вовсю требовала разорвать всякие связи с Москвой.Тогда духовенство и миряне пришли к непростому коллективному решению. Вкратце его можно выразить в нескольких пунктах. Во-первых, собор 2022-го "выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла" по поводу спецоперации на Украине. Во-вторых, "внес ряд <…> изменений в устав, удостоверяющий полную самостоятельность Украинской православной церкви и ее однозначное отграничение от Московского патриархата". И в-третьих, "заявил о намерении возобновить чин мироварения" (приготовление и освящение особого ароматического масла, используемого в таинствах).В сумме эти пункты почти сразу породили разговоры об автокефалии (независимости) УПЦ и ее уходе в раскол. В действительности же все было гораздо сложнее.Дело в том, что статус украинского православия довольно запутанный. С одной стороны, все приходы включены в состав Русской церкви, на службах поминают патриарха Московского, а митрополит Киевский участвует в заседаниях синода РПЦ. С другой, в уставах как Русской, так и Украинской церкви четко определена "административная и финансовая" самостоятельность последней. То есть с Москвой сохраняется лишь духовная связь.Но все это не равно автокефалии — высшей ступени, дающей поместный статус.Именно этим ходом и воспользовался глава УПЦ митрополит Онуфрий в мае 2022 года. Убрал из устава все пункты о связи с Московским патриархатом, прекратил свое членство в синоде РПЦ и не упомянул за богослужением патриарха Кирилла как "великого господина и отца нашего" — своеобразная присяга верности.В документах оставили лишь главную отсылку — на грамоту патриарха Алексия II, выданную Украинской церкви по итогам Архиерейского собора 1990-го. Именно она наделила религиозную организацию самостоятельностью. Кроме того, участники майского собора наметили дальнейший план действий: в случае, если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, украинские верующие должны попросить Москву об автокефалии.Продуманные шагиНо за прошедшие три года к этой опции не прибегали. А в РПЦ, в свою очередь, подчеркнули: ничего значимого с точки зрения канонов в Феофании не произошло. Патриарх Кирилл неоднократно заявлял, что с пониманием относится к решениям УПЦ, вынужденной сохранять верность канонам в нынешних непростых условиях.Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской церкви митрополит Климент в беседе с журналистами также подтвердил: "духовное единство с Русской православной церковью по-прежнему поддерживается", а об уходе в раскол речь не идет.Однако в 2022-м некоторые епархии воспротивились решению собора. Например, Запорожская "постановила сохранить текущий порядок канонического управления". В Луганской перестали поминать на богослужении митрополита Онуфрия. А Симферопольская, Джанкойская и Феодосийская и вовсе вышли из состава УПЦ.Но вышеперечисленные структуры частично или полностью находятся на неподконтрольных светскому Киеву территориях. Митрополит Онуфрий предусмотрел и это — предоставил архиереям самим решать вопросы управления на местах. При этом никого не принуждали отделяться от Москвы. А некоторые из "приграничных" епархий позднее взял под личный контроль патриарх Кирилл.Все изменилосьВ нынешнем же положении есть несколько нюансов. Первый — украинские власти оказывают на каноническую УПЦ чрезмерное давление. Нередко политика в отношении церкви сводится к открытым репрессиям.Это прежде всего захват храмов под предлогом их добровольного перехода в ПЦУ (Православную церковь Украины — раскольническую организацию, созданную в 2018-м). На этот счет статистика чиновников и церкви сильно разнится. Так, глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) Виктор Еленский заявил о 1900 общинах, "перешедших в ПЦУ". В УПЦ же считают, что их на 500 меньше, подчеркивая, что приходы именно захвачены.Кроме того, арестовывают священнослужителей. С 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовные дела против более ста духовных лиц и вынесла обвинительные приговоры в отношении почти 30. Как правило, им вменяют в вину "попытку свержения конституционного строя", "госизмену", "посягательство на территориальную целостность страны", "шпионаж в пользу России". По таким статьям на скамье подсудимых оказываются как приходские священники, так и высокопоставленные архиереи.Параллельно сотрудники ТЦК проводят облавы: диаконы и протоиереи получают повестки в военкоматы, где их задерживают и отправляют в зону боевых действий.Масштабную кампанию развернуло Министерство культуры: оно перерегистрирует и конфискует храмы, находящиеся в безвозмездном пользовании УПЦ, под предлогом различных "нарушений" эксплуатации. Такая спецкомиссия, в частности, больше года работает в одном из духовно-религиозных центров страны — Киево-Печерской лавре. Наряды "Беркута" у ворот, пломбы и замки на дверях корпусов уже стали для монахов нормой.Но главное — в прошлом году власти нанесли по УПЦ самый мощный из ударов. В августе 2024-го Верховная рада приняла закон № 3894 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". В народе его назвали "О запрете Украинской церкви".Некоторые парламентарии воздержались от голосования, поскольку посчитали, что законом будет введен "ручной режим" определения тех организаций, которые подпадают под запрет. "Я это расцениваю как недостаточно прозрачные механизмы, позволяющие где-то и субъективно подходить", — отметил в беседе с журналистами депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.Вместе с единомышленниками он призывал создать единую правовую рамку, которая запрещала бы деятельность любых структур, имеющих центр в государстве-агрессоре (независимо от того, в отношении Украины или любой другой страны совершается эта агрессия).Итак, с момента подписания закона президентом Украинская церковь считается религиозной организацией с "административным центром в иностранном государстве (имеется в виду Московский патриархат. — Прим. ред.), которое признано осуществляющим вооруженную агрессию против Украины". На приведение устава в соответствие с новой нормой нардепы отвели девять месяцев.Этот дедлайн истек 20 мая.Затишье перед бурейИ власти уже собираются нанести последний удар. Глава ГЭСС Виктор Еленский анонсировал проверку УПЦ на предмет аффилированности с Русской церковью."Если она связана, тогда Госслужба по этнополитике должна предоставить этой организации предписание, в котором будет сказано, в чем именно заключается эта связь", — пояснил чиновник.Далее алгоритм простой: если признаки аффилированности устранят — никаких санкций к УПЦ применять не будут, если же нет — ГЭСС может подать в суд относительно ликвидации церкви как юридического лица.И кажется, в Раде решили подогреть почву. Известный лоббист запрета УПЦ, глава парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев уже с середины мая активно раздает интервью по поводу предстоящего судебного разбирательства в отношении канонической УПЦ."Мы знаем, кто переходит (в раскольническую ПЦУ. — Прим. ред.), а кто — нет. И сейчас количество таких переходов существенно уменьшилось. Это может свидетельствовать о сигналах сверху по церковной вертикали из Москвы", — сделал вывод нардеп.Вдобавок он торопит украинский кабмин с подзаконными актами: нельзя же обойти стороной вопросы имущества общин и судьбы объектов религиозного наследия. Неспроста Минкульт взялся спешно проверять "историческую и научную ценность" мощей в Киево-Печерской ларве.В этой связи довольно тревожно звучит обращение митрополита Онуфрия, опубликованное накануне годовщины собора в Феофании. В нем глава УПЦ еще раз повторил тезисы мая 2022-го. И добавил: "После 27 мая 2022 года мы больше не являемся частью Московского патриархата. Собор ясно заявил о стремлении нашей церкви к полной канонической независимости. И сейчас мы уже имеем все атрибуты такой независимости"."Если мы говорим о потенциальной автокефалии УПЦ, есть два ограничителя. Внешний: кто признает ее независимость. Ведь одни поместные церкви уже признали раскольническую ПЦУ. Другие будут ждать решения Москвы как матери-церкви. А она согласия не даст. И внутренний: украинские верующие, для которых разрыв с Москвой совершенно неприемлем", — считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Кроме того, добавляет он, пока корректнее говорить о "потенциальном соборе" и "потенциальной независимости". Ведь УПЦ не анонсировала никаких мероприятий на 27 мая, кроме годовщины собора в Феофании. Так что, заключает эксперт, слово "автокефалия" вряд ли прозвучит.

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Никита Бизин

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