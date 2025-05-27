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Суд оштрафовал москвича за нацистский рисунок в лифте

Суд оштрафовал москвича за нацистский рисунок в лифте - РИА Новости, 27.05.2025

Суд оштрафовал москвича за нацистский рисунок в лифте

Тимирязевский суд Москвы оштрафовал местного жителя на 2 тысячи рублей за рисунок с нацистской символикой в лифте жилой многоэтажки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:57:00+03:00

2025-05-27T16:57:00+03:00

2025-05-27T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал местного жителя на 2 тысячи рублей за рисунок с нацистской символикой в лифте жилой многоэтажки, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Николаев Д.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей", - сообщили в суде. Протокол был составлен после того, как мужчина нарисовал на стене лифта изображение нацистской атрибутики, публичное демонстрация которых запрещена федеральными законами на территории России.

https://ria.ru/20250524/shtraf-2018802628.html

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