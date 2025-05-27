https://ria.ru/20250527/shtraf-2019254846.html

Исследование показало, за что россиян чаще всего штрафуют на работе

Исследование показало, за что россиян чаще всего штрафуют на работе - РИА Новости, 27.05.2025

Исследование показало, за что россиян чаще всего штрафуют на работе

Наиболее распространенными поводами для штрафования россиян на работе являются нарушения рабочего режима, как опоздания, неявка, отклонение от графика, техники... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:28:00+03:00

2025-05-27T08:28:00+03:00

2025-05-27T11:13:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наиболее распространенными поводами для штрафования россиян на работе являются нарушения рабочего режима, как опоздания, неявка, отклонение от графика, техники безопасности и ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди самых распространенных нарушений - нарушение рабочего режима (57%), среди которых опоздания, неявка, отсутствие на рабочем месте, отклонение от графика и т.п. На втором месте стоит ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (40%). За нарушение техники безопасности взыскания предусмотрены у 23% сотрудников, как и случаев недостачи", - говорится в данных. По данным опроса, штрафы за несоответствующее обращение с клиентами получали 14% респондентов, а за несоблюдение дресс-кода - 13%. Использование ненормативной лексики фиксируется как нарушение у 8% сотрудников, а у 6% - несоблюдение гигиенических требований. Всего же система штрафов действовала на рабочих местах 42% россиян. Половина (49%) участников опроса получали штраф хотя бы раз в жизни. Большинство респондентов (57%) штрафовали на сумму менее 1 тысячи рублей, 40% участников опроса - на 1-3 тысячи рублей. Взыскание 3-5 тысяч рублей происходило в 23% случаев, такая же доля россиян получала штрафы в размере более 5 тысяч рублей. "Система штрафов является неправомерной и может привести к серьезным последствиям для компании. В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса, работодатели могут применять только три вида дисциплинарных взысканий - замечание, выговор и увольнение - при условии, что работник не исполнил свои обязанности или выполнил их ненадлежащим образом", - прокомментировал результаты исследования заместитель генерального директора сервиса Александр Ветерков. В исследовании, которое проводилось с 12 по 14 мая, поучаствовали более 3,5 тысяч человек из всех регионов России.

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