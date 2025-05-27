https://ria.ru/20250527/shkola-2019300900.html

В Приморье проверят видео, где дети поют на крыше школы на последнем звонке

В Приморье проверят видео, где дети поют на крыше школы на последнем звонке - РИА Новости, 27.05.2025

В Приморье проверят видео, где дети поют на крыше школы на последнем звонке

Прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видео, где ученики одной из школ Владивостока на последнем звонке поют и танцуют на неогороженной крыше... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:14:00+03:00

2025-05-27T12:14:00+03:00

2025-05-27T12:14:00+03:00

происшествия

владивосток

образование - общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видео, где ученики одной из школ Владивостока на последнем звонке поют и танцуют на неогороженной крыше учебного заведения, сообщило региональное надзорное ведомство. В Telegram-каналах разошлось видео, на котором школьники, отмечая последний звонок, танцуют и поют у края неогороженной крыши школы. У самого здания при этом находятся другие школьники и взрослые, они также исполняют песню. Со ссылкой очевидцев каналы пишут, что подростки вышли на крышу якобы в рамках официального мероприятия. "Надзорное ведомство организовало проверку после того, как в сети появилось видео, на котором школьники танцуют на неогороженной крыше школы №18 во Владивостоке. Родители выразили своё возмущение по поводу отсутствия безопасности. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250525/chuvashija-2018954256.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, образование - общество, приморский край