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В Приморье проверят видео, где дети поют на крыше школы на последнем звонке - РИА Новости, 27.05.2025
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12:14 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/shkola-2019300900.html
В Приморье проверят видео, где дети поют на крыше школы на последнем звонке
В Приморье проверят видео, где дети поют на крыше школы на последнем звонке - РИА Новости, 27.05.2025
В Приморье проверят видео, где дети поют на крыше школы на последнем звонке
Прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видео, где ученики одной из школ Владивостока на последнем звонке поют и танцуют на неогороженной крыше... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:14:00+03:00
2025-05-27T12:14:00+03:00
происшествия
владивосток
образование - общество
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видео, где ученики одной из школ Владивостока на последнем звонке поют и танцуют на неогороженной крыше учебного заведения, сообщило региональное надзорное ведомство. В Telegram-каналах разошлось видео, на котором школьники, отмечая последний звонок, танцуют и поют у края неогороженной крыши школы. У самого здания при этом находятся другие школьники и взрослые, они также исполняют песню. Со ссылкой очевидцев каналы пишут, что подростки вышли на крышу якобы в рамках официального мероприятия. "Надзорное ведомство организовало проверку после того, как в сети появилось видео, на котором школьники танцуют на неогороженной крыше школы №18 во Владивостоке. Родители выразили своё возмущение по поводу отсутствия безопасности. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток, образование - общество, приморский край
Происшествия, Владивосток, Образование - Общество, Приморский край
В Приморье проверят видео, где дети поют на крыше школы на последнем звонке

Прокуратура начала проверку после видео с танцами на крыше школы во Владивостоке

© СоцсетиШкольники на последнем звонке танцевали на крыше во Владивостоке
Школьники на последнем звонке танцевали на крыше во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Соцсети
Школьники на последнем звонке танцевали на крыше во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после появления в соцсетях видео, где ученики одной из школ Владивостока на последнем звонке поют и танцуют на неогороженной крыше учебного заведения, сообщило региональное надзорное ведомство.
В Telegram-каналах разошлось видео, на котором школьники, отмечая последний звонок, танцуют и поют у края неогороженной крыши школы. У самого здания при этом находятся другие школьники и взрослые, они также исполняют песню. Со ссылкой очевидцев каналы пишут, что подростки вышли на крышу якобы в рамках официального мероприятия.
"Надзорное ведомство организовало проверку после того, как в сети появилось видео, на котором школьники танцуют на неогороженной крыше школы №18 во Владивостоке. Родители выразили своё возмущение по поводу отсутствия безопасности. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.
Выступление ученицы на Последнем звонке в школе в Янтиковском районе Чувашии. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Чувашии проверят школу после речи школьницы на "Последнем звонке"
25 мая, 11:53
 
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