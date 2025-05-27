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В Тобольске шесть человек отравились шаурмой - РИА Новости, 27.05.2025
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17:04 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/shaurma-2019384981.html
В Тобольске шесть человек отравились шаурмой
В Тобольске шесть человек отравились шаурмой - РИА Новости, 27.05.2025
В Тобольске шесть человек отравились шаурмой
Шесть человек, в том числе беременная женщина и двое детей, отравились шаурмой в Тобольске Тюменской области, работа предприятия общественного питания, где... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:04:00+03:00
2025-05-27T17:04:00+03:00
происшествия
тобольск
тюменская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе беременная женщина и двое детей, отравились шаурмой в Тобольске Тюменской области, работа предприятия общественного питания, где обедали пострадавшие, приостановлена, сообщила пресс-служба судебной системы региона. В Тобольском горсуде установлено, что 23 мая в областное управление Роспотребнадзора поступило пять экстренных извещений с клинической картиной заболевания острой кишечной инфекцией, в судебном заседании также стало известно о шестом заболевшем. Пациенты, среди которых двое детей и одна беременная женщина, рассказали, что ели шаурму из мяса курицы, купленную на предприятии общественного питания "Хлебушек". Как выяснили специалисты, павильон, где продавалась шаурма, не был оборудован системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, при круглосуточном режиме работы также отсутствовал туалет для персонала. При этом директор предприятия и персонал не предоставили личные медицинские книжки, также не было маркировки разделочного инвентаря, разделочных досок и производственных столов, не были предоставлены дезинфицирующие средства. "Постановлением Тобольского городского суда от 27 мая индивидуальный предприниматель Никита Лоцан признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ. Деятельность НТО "Хлебушек" приостановлена на срок 30 суток.
https://ria.ru/20250331/deti-2008429495.html
https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019036450.html
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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Тобольск, Тюменская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Тобольске шесть человек отравились шаурмой

Шесть человек, включая беременную женщину, отравились шаурмой в Тобольске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе беременная женщина и двое детей, отравились шаурмой в Тобольске Тюменской области, работа предприятия общественного питания, где обедали пострадавшие, приостановлена, сообщила пресс-служба судебной системы региона.
В Тобольском горсуде установлено, что 23 мая в областное управление Роспотребнадзора поступило пять экстренных извещений с клинической картиной заболевания острой кишечной инфекцией, в судебном заседании также стало известно о шестом заболевшем. Пациенты, среди которых двое детей и одна беременная женщина, рассказали, что ели шаурму из мяса курицы, купленную на предприятии общественного питания "Хлебушек".
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Как выяснили специалисты, павильон, где продавалась шаурма, не был оборудован системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, при круглосуточном режиме работы также отсутствовал туалет для персонала. При этом директор предприятия и персонал не предоставили личные медицинские книжки, также не было маркировки разделочного инвентаря, разделочных досок и производственных столов, не были предоставлены дезинфицирующие средства.
"Постановлением Тобольского городского суда от 27 мая индивидуальный предприниматель Никита Лоцан признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ. Деятельность НТО "Хлебушек" приостановлена на срок 30 суток.
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ПроисшествияТобольскТюменская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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