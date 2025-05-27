https://ria.ru/20250527/shaurma-2019384981.html

В Тобольске шесть человек отравились шаурмой

В Тобольске шесть человек отравились шаурмой - РИА Новости, 27.05.2025

В Тобольске шесть человек отравились шаурмой

Шесть человек, в том числе беременная женщина и двое детей, отравились шаурмой в Тобольске Тюменской области, работа предприятия общественного питания, где... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:04:00+03:00

2025-05-27T17:04:00+03:00

2025-05-27T17:04:00+03:00

происшествия

тобольск

тюменская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Шесть человек, в том числе беременная женщина и двое детей, отравились шаурмой в Тобольске Тюменской области, работа предприятия общественного питания, где обедали пострадавшие, приостановлена, сообщила пресс-служба судебной системы региона. В Тобольском горсуде установлено, что 23 мая в областное управление Роспотребнадзора поступило пять экстренных извещений с клинической картиной заболевания острой кишечной инфекцией, в судебном заседании также стало известно о шестом заболевшем. Пациенты, среди которых двое детей и одна беременная женщина, рассказали, что ели шаурму из мяса курицы, купленную на предприятии общественного питания "Хлебушек". Как выяснили специалисты, павильон, где продавалась шаурма, не был оборудован системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, при круглосуточном режиме работы также отсутствовал туалет для персонала. При этом директор предприятия и персонал не предоставили личные медицинские книжки, также не было маркировки разделочного инвентаря, разделочных досок и производственных столов, не были предоставлены дезинфицирующие средства. "Постановлением Тобольского городского суда от 27 мая индивидуальный предприниматель Никита Лоцан признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ. Деятельность НТО "Хлебушек" приостановлена на срок 30 суток.

https://ria.ru/20250331/deti-2008429495.html

https://ria.ru/20250526/otravlenie-2019036450.html

тобольск

тюменская область

россия

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происшествия, тобольск, тюменская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)