https://ria.ru/20250527/shansy-2019238413.html

"Худшее, что могло произойти": в США оценили шансы на сделку по Украине

"Худшее, что могло произойти": в США оценили шансы на сделку по Украине - РИА Новости, 27.05.2025

"Худшее, что могло произойти": в США оценили шансы на сделку по Украине

Владимир Зеленский не заинтересован в мире, поэтому сделка между Россией и Украиной не может состояться, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T03:08:00+03:00

2025-05-27T03:08:00+03:00

2025-05-27T03:08:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в мире, поэтому сделка между Россией и Украиной не может состояться, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X."Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют", — сказал он.Также полковник отметил, что в случае завершения конфликта, глава киевского режима сразу же станет приоритетной целью для устранения из-за потерь, которые его страна понесла во время боевых действий.Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у Украины нет законного руководства, поскольку действующий глава государства исчерпал свои полномочия.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам глава киевского режима говорил о несвоевременности голосования.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html

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