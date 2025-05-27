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Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок - РИА Новости, 27.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:33 27.05.2025 (обновлено: 15:56 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/serial-2019255381.html
Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок
Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок - РИА Новости, 27.05.2025
Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок
Актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в турецком сериале "Великолепный век", получил тюремный срок по делу о протестах в Стамбуле, сообщило... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:33:00+03:00
2025-05-27T15:56:00+03:00
культура
халит эргенч
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в турецком сериале "Великолепный век", получил тюремный срок по делу о протестах в Стамбуле, сообщило агентство Anadolu."Суд приговорил подсудимого Халита Эргенча к двум годам и трем месяцам лишения свободы", — говорится в публикации.При этом суд принял во внимание примерное поведение Эргенча на протяжении всего судебного процесса и сократил срок наказания до года и десяти с половиной месяцев. Уточняется, что звезду турецкого сериала признали виновным в даче ложных показаний, но сам актер вину не признал.Судебный приговор вынесли по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году, пишет автор. В обвинительном заключении говорится, что следствие посчитало противоречивым ответ Халита Эргенча на вопрос о том, имел ли он контакты со скрывающимся от правосудия обвиняемым по делу об инцидентах в Гези.В 2013 году в Стамбуле прошли акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики Реджепа Тайипа Эрдогана, который был тогда премьер-министром. Жертвами беспорядков стали пять человек.
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халит эргенч, стамбул, турция, европа, в мире
Культура, Халит Эргенч, Стамбул, Турция, Европа, В мире
Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок

Актер Халит Эргенч из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок

© Getty Images / Anadolu/Samir YordamovicАктер Халит Эргенч
Актер Халит Эргенч - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Samir Yordamovic
Актер Халит Эргенч. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в турецком сериале "Великолепный век", получил тюремный срок по делу о протестах в Стамбуле, сообщило агентство Anadolu.
"Суд приговорил подсудимого Халита Эргенча к двум годам и трем месяцам лишения свободы", — говорится в публикации.
При этом суд принял во внимание примерное поведение Эргенча на протяжении всего судебного процесса и сократил срок наказания до года и десяти с половиной месяцев. Уточняется, что звезду турецкого сериала признали виновным в даче ложных показаний, но сам актер вину не признал.
Судебный приговор вынесли по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году, пишет автор. В обвинительном заключении говорится, что следствие посчитало противоречивым ответ Халита Эргенча на вопрос о том, имел ли он контакты со скрывающимся от правосудия обвиняемым по делу об инцидентах в Гези.
В 2013 году в Стамбуле прошли акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики Реджепа Тайипа Эрдогана, который был тогда премьер-министром. Жертвами беспорядков стали пять человек.
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