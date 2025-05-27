https://ria.ru/20250527/serial-2019255381.html

Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок

Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок - РИА Новости, 27.05.2025

Актер из сериала "Великолепный век" получил тюремный срок

Актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в турецком сериале "Великолепный век", получил тюремный срок по делу о протестах в Стамбуле, сообщило... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:33:00+03:00

2025-05-27T08:33:00+03:00

2025-05-27T15:56:00+03:00

культура

халит эргенч

стамбул

турция

европа

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019264598_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_b622e5abcca131122d339f52516d3ecc.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в турецком сериале "Великолепный век", получил тюремный срок по делу о протестах в Стамбуле, сообщило агентство Anadolu."Суд приговорил подсудимого Халита Эргенча к двум годам и трем месяцам лишения свободы", — говорится в публикации.При этом суд принял во внимание примерное поведение Эргенча на протяжении всего судебного процесса и сократил срок наказания до года и десяти с половиной месяцев. Уточняется, что звезду турецкого сериала признали виновным в даче ложных показаний, но сам актер вину не признал.Судебный приговор вынесли по делу о протестах в парке Гези в центре Стамбула в 2013 году, пишет автор. В обвинительном заключении говорится, что следствие посчитало противоречивым ответ Халита Эргенча на вопрос о том, имел ли он контакты со скрывающимся от правосудия обвиняемым по делу об инцидентах в Гези.В 2013 году в Стамбуле прошли акции протеста из-за решения властей вырубить парк Гези в районе Таксим и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики Реджепа Тайипа Эрдогана, который был тогда премьер-министром. Жертвами беспорядков стали пять человек.

https://ria.ru/20230519/znamenitosti-1872856929.html

стамбул

турция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

халит эргенч, стамбул, турция, европа, в мире