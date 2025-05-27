https://ria.ru/20250527/senezh-2019347002.html
Путин пообещал развивать мастерскую управления "Сенеж"
Путин пообещал развивать мастерскую управления "Сенеж" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин пообещал развивать мастерскую управления "Сенеж"
Президент РФ Владимир Путин пообещал развивать мастерскую управления "Сенеж", придавать ей новые качества административного характера. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:01:00+03:00
2025-05-27T15:01:00+03:00
2025-05-27T15:01:00+03:00
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал развивать мастерскую управления "Сенеж", придавать ей новые качества административного характера. "Будем опираться на "Сенеж" (в том числе в создании универсальной платформы для подготовки кадров - ред.), и будем развивать и готовы придавать ему новые качества административного характера", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Мастерская управления "Сенеж" - это современный круглогодичный образовательный центр, созданный в феврале 2019 года. За это время обучение на его площадке прошли более 180 000 участников из всех 89 регионов России и более чем 120 стран мира. На базе "Сенежа" проводится свыше 550 образовательных программ и мероприятий, направленных на развитие управленческих компетенций у молодых специалистов, действующих и будущих лидеров, включая финалистов и победителей проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Ежегодно количество образовательных программ и проектов "Сенежа" увеличивается, появляются новые направления. При этом развиваются и флагманские образовательные программы Мастерской. Среди них "Мастерская новых медиа", "Женщина-лидер", "Наставничество", "Лидерство в медицине", "Профессионалитет", Центры компетенций для государственных и муниципальных служащих, "Цифровой Сенеж" и другие. На базе Мастерской, в том числе проводилась федеральная программа "Время героев", инициированная Президентом РФ для подготовки высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20250527/putin-2019342935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал развивать мастерскую управления "Сенеж"
Путин пообещал придавать мастерской "Сенеж" новые административные качества
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал развивать мастерскую управления "Сенеж", придавать ей новые качества административного характера.
"Будем опираться на "Сенеж" (в том числе в создании универсальной платформы для подготовки кадров - ред.), и будем развивать и готовы придавать ему новые качества административного характера", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Мастерская управления "Сенеж" - это современный круглогодичный образовательный центр, созданный в феврале 2019 года. За это время обучение на его площадке прошли более 180 000 участников из всех 89 регионов России
и более чем 120 стран мира. На базе "Сенежа" проводится свыше 550 образовательных программ и мероприятий, направленных на развитие управленческих компетенций у молодых специалистов, действующих и будущих лидеров, включая финалистов и победителей проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Ежегодно количество образовательных программ и проектов "Сенежа" увеличивается, появляются новые направления. При этом развиваются и флагманские образовательные программы Мастерской. Среди них "Мастерская новых медиа", "Женщина-лидер", "Наставничество", "Лидерство в медицине", "Профессионалитет", Центры компетенций для государственных и муниципальных служащих, "Цифровой Сенеж" и другие. На базе Мастерской, в том числе проводилась федеральная программа "Время героев", инициированная Президентом РФ для подготовки высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников специальной военной операции.