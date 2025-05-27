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Сенатор призвал мировое сообщество отреагировать на удары Киева по России
Сенатор призвал мировое сообщество отреагировать на удары Киева по России - РИА Новости, 27.05.2025
Сенатор призвал мировое сообщество отреагировать на удары Киева по России
Удары Киева по гражданским объектам России недопустимы, мировое сообщество должно отреагировать на эти преступления, заявил РИА Новости сенатор Совфеда Сергей... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:21:00+03:00
2025-05-27T15:21:00+03:00
2025-05-27T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Удары Киева по гражданским объектам России недопустимы, мировое сообщество должно отреагировать на эти преступления, заявил РИА Новости сенатор Совфеда Сергей Перминов. "Гибнут мирные люди, происходит немотивированная эскалация конфликта, дискредитируются усилия наших дипломатов, направленные на урегулирование конфликта", - сказал политик РИА Новости. Очевидно, что в складывающейся ситуации "мировое сообщество обязано высказать свою позицию в отношении недопустимости действий украинской стороны и поддержать усилия российских дипломатов на переговорном треке", подчеркнул Перминов. Он напомнил, что Россия запросила проведение СБ ООН по украинскому урегулированию на 30 мая. "В ходе заседания будут обсуждаться в том числе и беспрецедентная военная активность украинской стороны, направленная на удары по гражданской и транспортной инфраструктуре нашей страны", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250527/minoborony-2019292234.html
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россия, сергей перминов, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Перминов, ООН
Сенатор призвал мировое сообщество отреагировать на удары Киева по России
Сенатор Перминов: мировое сообщество должно отреагировать на удары Киева по РФ