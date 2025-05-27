https://ria.ru/20250527/senator-2019353830.html

Сенатор призвал мировое сообщество отреагировать на удары Киева по России

Сенатор призвал мировое сообщество отреагировать на удары Киева по России - РИА Новости, 27.05.2025

Сенатор призвал мировое сообщество отреагировать на удары Киева по России

Удары Киева по гражданским объектам России недопустимы, мировое сообщество должно отреагировать на эти преступления, заявил РИА Новости сенатор Совфеда Сергей... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:21:00+03:00

2025-05-27T15:21:00+03:00

2025-05-27T15:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей перминов

оон

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Удары Киева по гражданским объектам России недопустимы, мировое сообщество должно отреагировать на эти преступления, заявил РИА Новости сенатор Совфеда Сергей Перминов. "Гибнут мирные люди, происходит немотивированная эскалация конфликта, дискредитируются усилия наших дипломатов, направленные на урегулирование конфликта", - сказал политик РИА Новости. Очевидно, что в складывающейся ситуации "мировое сообщество обязано высказать свою позицию в отношении недопустимости действий украинской стороны и поддержать усилия российских дипломатов на переговорном треке", подчеркнул Перминов. Он напомнил, что Россия запросила проведение СБ ООН по украинскому урегулированию на 30 мая. "В ходе заседания будут обсуждаться в том числе и беспрецедентная военная активность украинской стороны, направленная на удары по гражданской и транспортной инфраструктуре нашей страны", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250527/minoborony-2019292234.html

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россия, сергей перминов, оон