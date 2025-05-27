https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019271605.html

В Британии раскрыли коварный план европейцев против России

В Британии раскрыли коварный план европейцев против России - РИА Новости, 27.05.2025

В Британии раскрыли коварный план европейцев против России

Страны Евросоюза хотят добиться поддержки Соединенных Штатов в вопросе ограничительных мер против России, заявил британский аналитик Александр Меркурис на... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:05:00+03:00

2025-05-27T10:05:00+03:00

2025-05-27T10:05:00+03:00

санкции в отношении россии

дональд трамп

александр меркурис

россия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны Евросоюза хотят добиться поддержки Соединенных Штатов в вопросе ограничительных мер против России, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."У европейцев нет иного плана? как продолжать делать то же самое и ожидать иного результата. <...> Они пытаются добиться поддержки США в этом вопросе (антироссийских санкций — Прим. ред.)", — заявил он.По мнению аналитика, американский лидер Дональд Трамп вряд ли находится "в восторге" от этой идеи. Даже если санкции введут, это не будет иметь абсолютно никакого значения, и Трамп наверняка понимает, что эти меры будут контрпродуктивными, добавил Меркурис.В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе. По данным газеты, Трамп также может объявить о выходе из процесса урегулирования конфликта на Украине.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве также отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. Президент Владимир Путин заявлял, что ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В самих западных странах не раз звучали мнение о неэффективности санкций.

https://ria.ru/20250527/rossiya-2019260714.html

https://ria.ru/20250526/evropa-2018993781.html

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санкции в отношении россии, дональд трамп, александр меркурис, россия, сша, в мире