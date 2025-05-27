https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019254011.html

СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций

СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций - РИА Новости, 27.05.2025

СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций

Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:17:00+03:00

2025-05-27T08:17:00+03:00

2025-05-27T09:51:00+03:00

в мире

сша

россия

евросоюз

мид германии

санкции в отношении россии

g7

владимир путин

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БЕРЛИН, 27 мая — РИА Новости. Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет МИД ФРГ. "Об этом свидетельствует внутренний отчет министерства иностранных дел о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате "никакого совместного взаимодействия" больше не происходит", — говорится в материале.Уточняется, что даже сотрудничество в рамках G7 "утратило импульс" в этом направлении."Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций — неясно", — добавляет издание.Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. Теперь ограничения распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом ему не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции попросту неэффективны. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250526/nikel-2018751209.html

https://ria.ru/20250524/evropa-2018758559.html

https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019208017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, евросоюз, мид германии, санкции в отношении россии, g7, владимир путин