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СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций - РИА Новости, 27.05.2025
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08:17 27.05.2025 (обновлено: 09:51 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019254011.html
СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций
СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций - РИА Новости, 27.05.2025
СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций
Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:17:00+03:00
2025-05-27T09:51:00+03:00
в мире
сша
россия
евросоюз
мид германии
санкции в отношении россии
g7
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БЕРЛИН, 27 мая — РИА Новости. Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет МИД ФРГ. "Об этом свидетельствует внутренний отчет министерства иностранных дел о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате "никакого совместного взаимодействия" больше не происходит", — говорится в материале.Уточняется, что даже сотрудничество в рамках G7 "утратило импульс" в этом направлении."Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций — неясно", — добавляет издание.Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. Теперь ограничения распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом ему не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции попросту неэффективны. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250526/nikel-2018751209.html
https://ria.ru/20250524/evropa-2018758559.html
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в мире, сша, россия, евросоюз, мид германии, санкции в отношении россии, g7, владимир путин
В мире, США, Россия, Евросоюз, МИД Германии, Санкции в отношении России, G7, Владимир Путин
СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций

SZ: переговоры ЕС и США о борьбе с обходом антироссийских санкций провалились

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 мая — РИА Новости. Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет МИД ФРГ.
"Об этом свидетельствует внутренний отчет министерства иностранных дел о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате "никакого совместного взаимодействия" больше не происходит", — говорится в материале.
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Уточняется, что даже сотрудничество в рамках G7 "утратило импульс" в этом направлении.
"Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций — неясно", — добавляет издание.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. Теперь ограничения распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
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В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом ему не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции попросту неэффективны.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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