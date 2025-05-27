СМИ пишут о провале переговоров ЕС и США о борьбе с обходом санкций
SZ: переговоры ЕС и США о борьбе с обходом антироссийских санкций провалились
© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 мая — РИА Новости. Переговоры ЕС и США о совместной борьбе с обходом антироссийских санкций провалились, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на внутренний отчет МИД ФРГ.
"Об этом свидетельствует внутренний отчет министерства иностранных дел о заседании Совета ЕС по иностранным делам, состоявшемся 20 мая в Брюсселе. Согласно конфиденциальному документу, спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан жалуется на полный разрыв трансатлантической координации в вопросе обхода санкций. В результате "никакого совместного взаимодействия" больше не происходит", — говорится в материале.
Уточняется, что даже сотрудничество в рамках G7 "утратило импульс" в этом направлении.
"Как при таких условиях европейцы и американцы смогут договориться о новом пакете санкций — неясно", — добавляет издание.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. Теперь ограничения распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
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В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом ему не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции попросту неэффективны.
Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.