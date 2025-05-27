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Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года
Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года - РИА Новости, 27.05.2025
Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года
Более 6,8 тысячи мирных россиян, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года от рук украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:34:00+03:00
2025-05-27T18:34:00+03:00
2025-05-27T18:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 6,8 тысячи мирных россиян, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года от рук украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."С февраля 2022 года от рук украинских боевиков погибли 6831 мирный житель российских регионов, пострадали более 16 тысяч. Погибли 223 ребенка и 924 получили ранения. По гражданским сооружениям ВСУ выпустили почти 270 тысяч боеприпасов, среди которых снаряды (калибра) 155 миллиметров, РСЗО, ракеты и беспилотники", - заявил Мирошник, выступая на ХIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года
Мирошник: более 6,8 тыс мирных россиян погибли от рук ВСУ с февраля 2022 года