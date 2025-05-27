https://ria.ru/20250527/ruki-2019420247.html

Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года

Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года - РИА Новости, 27.05.2025

Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года

Более 6,8 тысячи мирных россиян, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года от рук украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:34:00+03:00

2025-05-27T18:34:00+03:00

2025-05-27T18:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 6,8 тысячи мирных россиян, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года от рук украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."​С февраля 2022 года от рук украинских боевиков погибли 6831 мирный житель российских регионов, пострадали более 16 тысяч. Погибли 223 ребенка и 924 получили ранения. По гражданским сооружениям ВСУ выпустили почти 270 тысяч боеприпасов, среди которых снаряды (калибра) 155 миллиметров, РСЗО, ракеты и беспилотники", - заявил Мирошник, выступая на ХIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20250527/zverstva-2019354330.html

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россия, родион мирошник, вооруженные силы украины