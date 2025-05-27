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Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 27.05.2025 (обновлено: 18:39 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ruki-2019420247.html
Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года
Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года - РИА Новости, 27.05.2025
Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года
Более 6,8 тысячи мирных россиян, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года от рук украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:34:00+03:00
2025-05-27T18:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 6,8 тысячи мирных россиян, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года от рук украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."​С февраля 2022 года от рук украинских боевиков погибли 6831 мирный житель российских регионов, пострадали более 16 тысяч. Погибли 223 ребенка и 924 получили ранения. По гражданским сооружениям ВСУ выпустили почти 270 тысяч боеприпасов, среди которых снаряды (калибра) 155 миллиметров, РСЗО, ракеты и беспилотники", - заявил Мирошник, выступая на ХIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник назвал число россиян погибших от рук ВСУ с февраля 2022 года

Мирошник: более 6,8 тыс мирных россиян погибли от рук ВСУ с февраля 2022 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 6,8 тысячи мирных россиян, в том числе 223 ребенка, погибли с февраля 2022 года от рук украинских боевиков, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"​С февраля 2022 года от рук украинских боевиков погибли 6831 мирный житель российских регионов, пострадали более 16 тысяч. Погибли 223 ребенка и 924 получили ранения. По гражданским сооружениям ВСУ выпустили почти 270 тысяч боеприпасов, среди которых снаряды (калибра) 155 миллиметров, РСЗО, ракеты и беспилотники", - заявил Мирошник, выступая на ХIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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