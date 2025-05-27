https://ria.ru/20250527/rossiya-2019245067.html

В США пришли в ярость из-за жестких заявлений о действиях России на Украине

В США пришли в ярость из-за жестких заявлений о действиях России на Украине - РИА Новости, 27.05.2025

В США пришли в ярость из-за жестких заявлений о действиях России на Украине

Заявления Запада о слабости России не имеют ничего общего с реальной ситуацией, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:46:00+03:00

2025-05-27T05:46:00+03:00

2025-05-27T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заявления Запада о слабости России не имеют ничего общего с реальной ситуацией, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."С одной стороны, нам говорят, что Россия уже выдохлась и почти проиграла, а затем они говорят, что через два года она сможет напасть на НАТО. Не совсем понятно, как эти две идеи могут сосуществовать", — сказал он.Полковник отметил, что любые заявления о слабости Москвы и близости к поражению напрямую противоречат реальности."Поставок из США не будет — здесь техники не осталось, а Европа и Украина вместе не смогут сдержать Россию. Даже с полной поддержкой Вашингтона это было невозможно", — заключил Дэвис.Москва не раз предупреждала западные страны, что военная помощь Украине ничего не меняет и лишь затягивает конфликт. Как подчеркивали в Кремле, накачивание Киева вооружениями со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250527/shansy-2019238413.html

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