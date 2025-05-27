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Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом
Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом
Российская сторона ценит содействие, которое оказывает Турция для организации прямых переговоров между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:08:00+03:00
2025-05-27T12:08:00+03:00
2025-05-27T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона ценит содействие, которое оказывает Турция для организации прямых переговоров между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ценим те возможности, которые предоставила Турецкая Республика в очередной раз, для очередного этапа прямых переговоров между российской и украинской делегацией",- сказал министр, открывая переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.
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В мире, Россия, Турция, Украина, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Анкара (провинция), Киев
Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом
Лавров: Россия ценит содействие Турции в организации переговоров с Украиной