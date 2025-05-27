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Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом - РИА Новости, 27.05.2025
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12:08 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/rossija-2019300024.html
Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом
Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом - РИА Новости, 27.05.2025
Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом
Российская сторона ценит содействие, которое оказывает Турция для организации прямых переговоров между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:08:00+03:00
2025-05-27T12:08:00+03:00
в мире
россия
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украина
сергей лавров
хакан фидан
анкара (провинция)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона ценит содействие, которое оказывает Турция для организации прямых переговоров между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ценим те возможности, которые предоставила Турецкая Республика в очередной раз, для очередного этапа прямых переговоров между российской и украинской делегацией",- сказал министр, открывая переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.
https://ria.ru/20250527/fidan-2019281381.html
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в мире, россия, турция, украина, сергей лавров, хакан фидан, анкара (провинция), киев
В мире, Россия, Турция, Украина, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Анкара (провинция), Киев
Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом

Лавров: Россия ценит содействие Турции в организации переговоров с Украиной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона ценит содействие, которое оказывает Турция для организации прямых переговоров между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ценим те возможности, которые предоставила Турецкая Республика в очередной раз, для очередного этапа прямых переговоров между российской и украинской делегацией",- сказал министр, открывая переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Reuters: глава МИД Турции отправится в Киев после переговоров в Москве
Вчера, 10:56
 
В миреРоссияТурцияУкраинаСергей ЛавровХакан ФиданАнкара (провинция)Киев
 
 
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