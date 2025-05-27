https://ria.ru/20250527/rossija-2019300024.html

Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом

Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом - РИА Новости, 27.05.2025

Лавров выразил признательность Анкаре за содействие в переговорах с Киевом

Российская сторона ценит содействие, которое оказывает Турция для организации прямых переговоров между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:08:00+03:00

2025-05-27T12:08:00+03:00

2025-05-27T12:08:00+03:00

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турция

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сергей лавров

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анкара (провинция)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российская сторона ценит содействие, которое оказывает Турция для организации прямых переговоров между Россией и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы ценим те возможности, которые предоставила Турецкая Республика в очередной раз, для очередного этапа прямых переговоров между российской и украинской делегацией",- сказал министр, открывая переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.

https://ria.ru/20250527/fidan-2019281381.html

россия

турция

украина

анкара (провинция)

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в мире, россия, турция, украина, сергей лавров, хакан фидан, анкара (провинция), киев