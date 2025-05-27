https://ria.ru/20250527/rogov-2019251664.html

В ОП назвали решение Мерца по Украине шагом к развязыванию конфликта

В ОП назвали решение Мерца по Украине шагом к развязыванию конфликта - РИА Новости, 27.05.2025

В ОП назвали решение Мерца по Украине шагом к развязыванию конфликта

Поставкой Украине дальнобойных ракет и снятием ограничений на их применение в отношении России канцлер Германии Фридрих Мерц делает шаг к развязыванию... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:31:00+03:00

2025-05-27T07:31:00+03:00

2025-05-27T07:31:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Поставкой Украине дальнобойных ракет и снятием ограничений на их применение в отношении России канцлер Германии Фридрих Мерц делает шаг к развязыванию глобального военного конфликта, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. "Своим решением Мерц делает шаг к развязыванию глобального военного конфликта. Вместо того, чтобы решать проблемы в своих странах, захлебывающихся от экономического кризиса, безработицы, засилья мигрантов, преступности и прочих вещей, западные элиты с маниакальной настойчивостью самоубийц тянут свои страны в глобальный конфликт с Россией", - сказал Рогов. По его словам, в Германии в последние 20 лет сложилась "плачевая тенденция, когда следующий канцлера хуже предыдущего". "Идет принцип "чем хуже, тем лучше", но лучше явно не для немецкого народа", - сказал Рогов. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html

https://ria.ru/20250526/frg-2019221485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, владимир рогов, борис писториус, ard, нато