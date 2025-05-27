Reuters: Фидан заявит, что Турция готова принять переговоры по Украине
Reuters: Фидан в Москве заявит, что Турция готова принять переговоры по Украине
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву заявит о готовности Анкары принять переговоры по Украине и сыграть роль посредника, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Фидан находится в Москве с двухдневным визитом. В понедельник он провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Главу турецкого внешнеполитического ведомства в понедельник вечером принял президент России Владимир Путин. Во вторник ожидаются его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и совместная пресс-конференция по их итогам.
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"Источник сообщил, что Фидан подтвердит предложение Анкары принять стороны и продолжить играть роль "посредника", - сообщило агентство.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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