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В Пермском крае нашли живым ребенка, об убийстве которого заводили дело - РИА Новости, 27.05.2025
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21:21 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/rebenok-2019442083.html
В Пермском крае нашли живым ребенка, об убийстве которого заводили дело
В Пермском крае нашли живым ребенка, об убийстве которого заводили дело - РИА Новости, 27.05.2025
В Пермском крае нашли живым ребенка, об убийстве которого заводили дело
Пропавшего в Пермском крае мальчика, которого разыскивали три дня, нашли живым, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:21:00+03:00
2025-05-27T21:21:00+03:00
происшествия
пермский край
кизел
россия
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ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Пропавшего в Пермском крае мальчика, которого разыскивали три дня, нашли живым, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин в Telegram-канале. Во вторник следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье об убийстве после пропажи шестилетнего мальчика в пермском Кизеле. Ребёнок 25 мая днём ушёл из квартиры в доме на улице Энгельса и отсутствовал двое суток. Несовершеннолетнего искали более двухсот правоохранителей и волонтеров. "Нашли Марка! Мальчик живой. Найден целым и невредимым", - написал Родыгин. Ребенок был найден в лесу, в стороне шахты имени Ленина, которая находится вблизи поселка Рассольный, примерно в 50 километрах от Кизела.
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происшествия, пермский край, кизел, россия
Происшествия, Пермский край, Кизел, Россия
В Пермском крае нашли живым ребенка, об убийстве которого заводили дело

Ребенка из Кизела, после пропажи которого завели дело об убийстве, нашли живым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Пропавшего в Пермском крае мальчика, которого разыскивали три дня, нашли живым, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин в Telegram-канале.
Во вторник следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье об убийстве после пропажи шестилетнего мальчика в пермском Кизеле. Ребёнок 25 мая днём ушёл из квартиры в доме на улице Энгельса и отсутствовал двое суток. Несовершеннолетнего искали более двухсот правоохранителей и волонтеров.
"Нашли Марка! Мальчик живой. Найден целым и невредимым", - написал Родыгин.
Ребенок был найден в лесу, в стороне шахты имени Ленина, которая находится вблизи поселка Рассольный, примерно в 50 километрах от Кизела.
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