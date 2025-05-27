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В Пермском крае нашли живым ребенка, об убийстве которого заводили дело
В Пермском крае нашли живым ребенка, об убийстве которого заводили дело - РИА Новости, 27.05.2025
В Пермском крае нашли живым ребенка, об убийстве которого заводили дело
Пропавшего в Пермском крае мальчика, которого разыскивали три дня, нашли живым, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:21:00+03:00
2025-05-27T21:21:00+03:00
2025-05-27T21:21:00+03:00
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ПЕРМЬ, 27 мая - РИА Новости. Пропавшего в Пермском крае мальчика, которого разыскивали три дня, нашли живым, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин в Telegram-канале. Во вторник следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по статье об убийстве после пропажи шестилетнего мальчика в пермском Кизеле. Ребёнок 25 мая днём ушёл из квартиры в доме на улице Энгельса и отсутствовал двое суток. Несовершеннолетнего искали более двухсот правоохранителей и волонтеров. "Нашли Марка! Мальчик живой. Найден целым и невредимым", - написал Родыгин. Ребенок был найден в лесу, в стороне шахты имени Ленина, которая находится вблизи поселка Рассольный, примерно в 50 километрах от Кизела.
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происшествия, пермский край, кизел, россия
Происшествия, Пермский край, Кизел, Россия
В Пермском крае нашли живым ребенка, об убийстве которого заводили дело
Ребенка из Кизела, после пропажи которого завели дело об убийстве, нашли живым