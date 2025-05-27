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Радиостанция "Судного дня" передала новые загадочные сообщения - РИА Новости, 27.05.2025
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11:33 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/radiostantsiya-2019291378.html
Радиостанция "Судного дня" передала новые загадочные сообщения
Радиостанция "Судного дня" передала новые загадочные сообщения - РИА Новости, 27.05.2025
Радиостанция "Судного дня" передала новые загадочные сообщения
Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три сигнала в течение суток 26 мая, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи",... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:33:00+03:00
2025-05-27T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три сигнала в течение суток 26 мая, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикации, все сигналы поступили в разное время и сопровождались пометками: "скирд" и "вюртемберг" — в 11:24 по мск, "арыкорифт" — в 13:10 по мск и "безмотивный" — 14:51 по мск.В феврале УВБ-76 передала 25 сообщений за одни сутки, которые транслировались с 9:09 утра до 17:15 вечера по московскому времени. Среди слов, вышедших тогда в эфир, оказались "синопсис", "бульвар", "огрубение", "сучение", "оптошум", "елецобазаз", "штатогном", "комиссар", "волкокран" и другие.Радиостанция обычно передает монотонные звуки. Ее называют "Станцией Судного дня", так как считается, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
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радиостанция судного дня, россия, технологии
Радиостанция Судного дня, Россия, Технологии
Радиостанция "Судного дня" передала новые загадочные сообщения

Радиостанция "Судного дня" УВБ-76 передала три сигнала за сутки

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства
Испытание термоядерного взрывного устройства - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три сигнала в течение суток 26 мая, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.
Согласно публикации, все сигналы поступили в разное время и сопровождались пометками: "скирд" и "вюртемберг" — в 11:24 по мск, "арыкорифт" — в 13:10 по мск и "безмотивный" — 14:51 по мск.
В феврале УВБ-76 передала 25 сообщений за одни сутки, которые транслировались с 9:09 утра до 17:15 вечера по московскому времени. Среди слов, вышедших тогда в эфир, оказались "синопсис", "бульвар", "огрубение", "сучение", "оптошум", "елецобазаз", "штатогном", "комиссар", "волкокран" и другие.
Радиостанция обычно передает монотонные звуки. Ее называют "Станцией Судного дня", так как считается, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине
24 мая, 11:36
 
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