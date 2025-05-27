https://ria.ru/20250527/radiostantsiya-2019291378.html

Радиостанция "Судного дня" передала новые загадочные сообщения

Радиостанция "Судного дня" передала новые загадочные сообщения - РИА Новости, 27.05.2025

Радиостанция "Судного дня" передала новые загадочные сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три сигнала в течение суток 26 мая, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи",... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:33:00+03:00

2025-05-27T11:33:00+03:00

2025-05-27T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как "Станция Судного дня", передала в эфир три сигнала в течение суток 26 мая, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикации, все сигналы поступили в разное время и сопровождались пометками: "скирд" и "вюртемберг" — в 11:24 по мск, "арыкорифт" — в 13:10 по мск и "безмотивный" — 14:51 по мск.В феврале УВБ-76 передала 25 сообщений за одни сутки, которые транслировались с 9:09 утра до 17:15 вечера по московскому времени. Среди слов, вышедших тогда в эфир, оказались "синопсис", "бульвар", "огрубение", "сучение", "оптошум", "елецобазаз", "штатогном", "комиссар", "волкокран" и другие.Радиостанция обычно передает монотонные звуки. Ее называют "Станцией Судного дня", так как считается, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".

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радиостанция судного дня, россия, технологии