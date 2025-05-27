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В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ
В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ
ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Тelegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T22:02:00+03:00
2025-05-27T22:02:00+03:00
2025-05-27T22:03:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Тelegram-канале. "Уважаемые земляки! Наши защитники отражают очередную вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал он.
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безопасность, брянская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Вооруженные силы РФ
В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ
Богомаз: ПВО отражает атаку украинских БПЛА в Брянской области