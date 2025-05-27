https://ria.ru/20250527/pvo-2019249781.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА - РИА Новости, 27.05.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 99 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Владимирской Калужской, Тульской, Ростовской РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:13:00+03:00

2025-05-27T07:13:00+03:00

2025-05-27T09:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

липецкая область

белгородская область

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 99 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Владимирской Калужской, Тульской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА - над территорией Белгородской области, 25 БПЛА - над территорией Воронежской области, семь БПЛА - над территорией Владимирской области, пять БПЛА - над территориями Калужской области, четыре БПЛА - над территорией Тульской области, один БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Липецкой области", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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липецкая область

белгородская область

воронежская область

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Дарья Буймова

безопасность, россия, липецкая область, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)