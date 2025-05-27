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Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА - РИА Новости, 27.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 99 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Владимирской Калужской, Тульской, Ростовской РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:13:00+03:00
2025-05-27T07:13:00+03:00
2025-05-27T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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липецкая область
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воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 99 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Владимирской Калужской, Тульской, Ростовской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны РФ."В период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 56 БПЛА - над территорией Белгородской области, 25 БПЛА - над территорией Воронежской области, семь БПЛА - над территорией Владимирской области, пять БПЛА - над территориями Калужской области, четыре БПЛА - над территорией Тульской области, один БПЛА - над территорией Ростовской области, один БПЛА - над территорией Липецкой области", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, липецкая область, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Липецкая область, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 99 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА