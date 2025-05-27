https://ria.ru/20250527/pvo-2019247724.html

В Воронежской области уничтожили 20 беспилотников

В Воронежской области уничтожили 20 беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025

В Воронежской области уничтожили 20 беспилотников

Более 20 беспилотников уничтожены ночью над четырьмя муниципалитетами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:33:00+03:00

2025-05-27T06:33:00+03:00

2025-05-27T08:00:00+03:00

воронежская область

безопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 20 беспилотников уничтожены ночью над четырьмя муниципалитетами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над четырьмя муниципалитетами региона были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен", - написал он.Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, безопасность