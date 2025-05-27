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В Воронежской области уничтожили 20 беспилотников
В Воронежской области уничтожили 20 беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
В Воронежской области уничтожили 20 беспилотников
Более 20 беспилотников уничтожены ночью над четырьмя муниципалитетами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:33:00+03:00
2025-05-27T06:33:00+03:00
2025-05-27T08:00:00+03:00
воронежская область
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 20 беспилотников уничтожены ночью над четырьмя муниципалитетами Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над четырьмя муниципалитетами региона были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен", - написал он.Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность
Воронежская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Воронежской области уничтожили 20 беспилотников
Над четырьмя муниципалитетами Воронежской области уничтожили 20 беспилотников