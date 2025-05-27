https://ria.ru/20250527/pvo-2019245964.html

В Ростовской области отразили атаку беспилотника

В Ростовской области отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 27.05.2025

В Ростовской области отразили атаку беспилотника

Отражена атака БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:58:00+03:00

2025-05-27T05:58:00+03:00

2025-05-27T05:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

шолоховский район

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Отражена атака БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы отражена атака БПЛА в Шолоховском районе. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шолоховский район

ростовская область

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Дарья Буймова

происшествия, шолоховский район, ростовская область, юрий слюсарь