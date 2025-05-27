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В Ростовской области отразили атаку беспилотника
В Ростовской области отразили атаку беспилотника - РИА Новости, 27.05.2025
В Ростовской области отразили атаку беспилотника
Отражена атака БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:58:00+03:00
2025-05-27T05:58:00+03:00
2025-05-27T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шолоховский район
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Отражена атака БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "Ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы отражена атака БПЛА в Шолоховском районе. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
шолоховский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шолоховский район, ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шолоховский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку беспилотника
Слюсарь: в Шолоховском районе Ростовской области отразили атаку БПЛА