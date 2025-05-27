Путин пожал руку незрячему победителю премии "Россия – страна возможностей"
Путин пожал руку ослепшему победителю премии Россия — страна возможностей Ерхову
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и победитель национальной премии "Россия – страна возможностей" в номинации "Инклюзия" в 2024 г., президент ассоциации инклюзивных медиапроектов "Жизнь в темноте" Иван Ерхов
Президент РФ Владимир Путин и победитель национальной премии "Россия – страна возможностей" в номинации "Инклюзия" в 2024 г., президент ассоциации инклюзивных медиапроектов "Жизнь в темноте" Иван Ерхов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожал руку незрячему победителю национальной премии "Россия – страна возможностей" - главе ассоциации инклюзивных медиапроектов "Жизнь в темноте" Ивану Ерхову.
Ерхов, который в 25 лет полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания, в ходе заседания наблюдательного совета "Россия – страна возможностей" выразил сожаление, что из-за инвалидности не может увидеть главу государства.
Он сказал, что очень бы хотел пожать президенту руку. Путин пообещал выполнить эту просьбу после мероприятия.
После заседания наблюдательного совета Путин сфотографировался с его участниками и тепло пожал руку Ерхову. Также он пообщался с ним.