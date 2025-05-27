https://ria.ru/20250527/putin-2019445174.html

Путин пожал руку незрячему победителю премии "Россия – страна возможностей"

Путин пожал руку незрячему победителю премии "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025

Путин пожал руку незрячему победителю премии "Россия – страна возможностей"

Президент РФ Владимир Путин пожал руку незрячему победителю национальной премии "Россия – страна возможностей" - главе ассоциации инклюзивных медиапроектов... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T22:08:00+03:00

2025-05-27T22:08:00+03:00

2025-05-27T22:08:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожал руку незрячему победителю национальной премии "Россия – страна возможностей" - главе ассоциации инклюзивных медиапроектов "Жизнь в темноте" Ивану Ерхову. Ерхов, который в 25 лет полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания, в ходе заседания наблюдательного совета "Россия – страна возможностей" выразил сожаление, что из-за инвалидности не может увидеть главу государства. Он сказал, что очень бы хотел пожать президенту руку. Путин пообещал выполнить эту просьбу после мероприятия. После заседания наблюдательного совета Путин сфотографировался с его участниками и тепло пожал руку Ерхову. Также он пообщался с ним.

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россия, владимир путин, общество