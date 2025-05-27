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При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
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17:49 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/putin-2019407469.html
При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков
При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков
Президента РФ Владимир Путин четко дал понять, что "хулиганить беспилотниками" в России нельзя, за это последует ответ, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:49:00+03:00
2025-05-27T17:49:00+03:00
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президента РФ Владимир Путин четко дал понять, что "хулиганить беспилотниками" в России нельзя, за это последует ответ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так "беспилотниками хулиганить" у нас в России. Будете хулиганить - будете получать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря об атаках Украины по территории России.
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политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков

Песков: Путин четко дал понять, что хулиганить беспилотниками в России нельзя

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президента РФ Владимир Путин четко дал понять, что "хулиганить беспилотниками" в России нельзя, за это последует ответ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так "беспилотниками хулиганить" у нас в России. Будете хулиганить - будете получать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря об атаках Украины по территории России.
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26 мая, 01:19
 
ПолитикаРоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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