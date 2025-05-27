https://ria.ru/20250527/putin-2019407469.html
При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков
При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков
Президента РФ Владимир Путин четко дал понять, что "хулиганить беспилотниками" в России нельзя, за это последует ответ, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:49:00+03:00
2025-05-27T17:49:00+03:00
2025-05-27T17:49:00+03:00
политика
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президента РФ Владимир Путин четко дал понять, что "хулиганить беспилотниками" в России нельзя, за это последует ответ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так "беспилотниками хулиганить" у нас в России. Будете хулиганить - будете получать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря об атаках Украины по территории России.
https://ria.ru/20250526/britaniya-2019027985.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков
Песков: Путин четко дал понять, что хулиганить беспилотниками в России нельзя