https://ria.ru/20250527/putin-2019407469.html

При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков

При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025

При любой попытке атаковать Россию последует ответ, заявил Песков

Президента РФ Владимир Путин четко дал понять, что "хулиганить беспилотниками" в России нельзя, за это последует ответ, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:49:00+03:00

2025-05-27T17:49:00+03:00

2025-05-27T17:49:00+03:00

политика

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президента РФ Владимир Путин четко дал понять, что "хулиганить беспилотниками" в России нельзя, за это последует ответ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так "беспилотниками хулиганить" у нас в России. Будете хулиганить - будете получать", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря об атаках Украины по территории России.

https://ria.ru/20250526/britaniya-2019027985.html

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политика, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин