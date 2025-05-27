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Слова Путина о западных компаниях вызвали бурную реакцию во Франции - РИА Новости, 27.05.2025
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16:54 27.05.2025 (обновлено: 18:17 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019381498.html
Слова Путина о западных компаниях вызвали бурную реакцию во Франции
Слова Путина о западных компаниях вызвали бурную реакцию во Франции - РИА Новости, 27.05.2025
Слова Путина о западных компаниях вызвали бурную реакцию во Франции
Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается "стелить дорожку"... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:54:00+03:00
2025-05-27T18:17:00+03:00
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
франция
сша
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается "стелить дорожку" иностранным компаниям, которые "смылись" из страны."Путин провел различие между компаниями, вынужденными уйти под давлением, и теми, кто ушел по своей воле", — написал один из комментаторов."Для тех, у кого короткая память: именно ЕС и США выгнали западные компании из России, пригрозив им суровыми наказаниями &lt;...&gt;. ЕС изолирует нас от мира. Франция Макрона стала незначительной величиной", — заявил другой."Меня совсем не удивляет, что многие американские предприятия подают запросы о возвращении в Россию", — поделился мнением еще один пользователь."Россия никогда не налагала на них (компании — Прим. Ред.) штрафы, никогда не вводила санкции, никогда не предпринимала агрессивных попыток поглощения с целью украсть наши патенты. Французские интересы в России исчислялись десятками миллиардов", — заключил другой читатель.Во вторник Путин на встрече с представителями деловых кругов заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" западным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в тяжелое положение и ушли из страны. Он также призвал "душить" иностранные сервисы, которые не до конца ушли с российского рынка и действуют против интересов государства.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019271605.html
https://ria.ru/20250526/putin-2019196479.html
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владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, франция, сша, в мире
Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Франция, США, В мире

Слова Путина о западных компаниях вызвали бурную реакцию во Франции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается "стелить дорожку" иностранным компаниям, которые "смылись" из страны.
"Путин провел различие между компаниями, вынужденными уйти под давлением, и теми, кто ушел по своей воле", — написал один из комментаторов.
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"Для тех, у кого короткая память: именно ЕС и США выгнали западные компании из России, пригрозив им суровыми наказаниями <...>. ЕС изолирует нас от мира. Франция Макрона стала незначительной величиной", — заявил другой.
"Меня совсем не удивляет, что многие американские предприятия подают запросы о возвращении в Россию", — поделился мнением еще один пользователь.
"Россия никогда не налагала на них (компании — Прим. Ред.) штрафы, никогда не вводила санкции, никогда не предпринимала агрессивных попыток поглощения с целью украсть наши патенты. Французские интересы в России исчислялись десятками миллиардов", — заключил другой читатель.
Во вторник Путин на встрече с представителями деловых кругов заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" западным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в тяжелое положение и ушли из страны. Он также призвал "душить" иностранные сервисы, которые не до конца ушли с российского рынка и действуют против интересов государства.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин назвал привычку россиян использовать западные сервисы вредной
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Владимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссияФранцияСШАВ мире
 
 
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