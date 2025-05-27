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Слова Путина о западных компаниях вызвали бурную реакцию во Франции
Слова Путина о западных компаниях вызвали бурную реакцию во Франции - РИА Новости, 27.05.2025
Слова Путина о западных компаниях вызвали бурную реакцию во Франции
Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается "стелить дорожку"... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:54:00+03:00
2025-05-27T16:54:00+03:00
2025-05-27T18:17:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается "стелить дорожку" иностранным компаниям, которые "смылись" из страны."Путин провел различие между компаниями, вынужденными уйти под давлением, и теми, кто ушел по своей воле", — написал один из комментаторов."Для тех, у кого короткая память: именно ЕС и США выгнали западные компании из России, пригрозив им суровыми наказаниями <...>. ЕС изолирует нас от мира. Франция Макрона стала незначительной величиной", — заявил другой."Меня совсем не удивляет, что многие американские предприятия подают запросы о возвращении в Россию", — поделился мнением еще один пользователь."Россия никогда не налагала на них (компании — Прим. Ред.) штрафы, никогда не вводила санкции, никогда не предпринимала агрессивных попыток поглощения с целью украсть наши патенты. Французские интересы в России исчислялись десятками миллиардов", — заключил другой читатель.Во вторник Путин на встрече с представителями деловых кругов заявил, что Россия не будет "стелить дорожку" западным компаниям, которые поставили трудовые коллективы в тяжелое положение и ушли из страны. Он также призвал "душить" иностранные сервисы, которые не до конца ушли с российского рынка и действуют против интересов государства.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019271605.html
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