Трэвел-блогер бабушка Женя исполнила свою мечту встретиться с Путиным
Трэвел-блогер Семенова в 93 года исполнила свою мечту встретиться с Путиным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками заседания наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками заседания наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала, что благодаря платформе "Россия - страна возможностей" она смогла исполнить свою мечту - встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Бабушка Женя - амбассадор проекта "ТопБЛОГ" из Свердловской области, в своих 93 года она стала самым опытным трэвел-блогером в стране и финалистом первого сезона проекта.
"Владимир Владимирович, благодаря вашей платформе "Россия - страна возможностей" исполнилась моя заветная мечта увидеть вас и сказать вам слова благодарности. Дорогой наш человек, я благодарю вас за все, что вы делаете для нас, для нашей страны, для мира", - сказала Семенова во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".