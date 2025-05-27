https://ria.ru/20250527/putin-2019381006.html

Трэвел-блогер бабушка Женя исполнила свою мечту встретиться с Путиным

Трэвел-блогер бабушка Женя исполнила свою мечту встретиться с Путиным - РИА Новости, 27.05.2025

Трэвел-блогер бабушка Женя исполнила свою мечту встретиться с Путиным

Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала, что благодаря платформе "Россия - страна возможностей" она смогла исполнить свою... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:53:00+03:00

2025-05-27T16:53:00+03:00

2025-05-27T17:01:00+03:00

общество

россия

свердловская область

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала, что благодаря платформе "Россия - страна возможностей" она смогла исполнить свою мечту - встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Бабушка Женя - амбассадор проекта "ТопБЛОГ" из Свердловской области, в своих 93 года она стала самым опытным трэвел-блогером в стране и финалистом первого сезона проекта. "Владимир Владимирович, благодаря вашей платформе "Россия - страна возможностей" исполнилась моя заветная мечта увидеть вас и сказать вам слова благодарности. Дорогой наш человек, я благодарю вас за все, что вы делаете для нас, для нашей страны, для мира", - сказала Семенова во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20250527/putin-2019363638.html

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общество, россия, свердловская область, владимир путин