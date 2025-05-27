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В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
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16:11 27.05.2025 (обновлено: 16:17 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019367124.html
В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, заявил Песков
В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, заявил Песков
В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:11:00+03:00
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кндр (северная корея)
россия
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ прибыла в Россию, где примет участие в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве, сообщил РИА Новости источник."Сейчас нет в графике президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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кндр (северная корея), россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, москва
КНДР (Северная Корея), Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Москва
В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, заявил Песков

Песков: в графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ прибыла в Россию, где примет участие в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве, сообщил РИА Новости источник.
"Сейчас нет в графике президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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