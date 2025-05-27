https://ria.ru/20250527/putin-2019367124.html

В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, заявил Песков

В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025

В графике Путина нет встречи с министром безопасности КНДР, заявил Песков

В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:11:00+03:00

2025-05-27T16:11:00+03:00

2025-05-27T16:17:00+03:00

кндр (северная корея)

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политика

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с министром безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, который находится в РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Делегация министерства государственной безопасности КНДР во главе с министром Ли Чхан Дэ прибыла в Россию, где примет участие в 13-й международной встрече по вопросам безопасности в Москве, сообщил РИА Новости источник."Сейчас нет в графике президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html

кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

кндр (северная корея), россия, владимир путин, дмитрий песков, политика, москва