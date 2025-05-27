https://ria.ru/20250527/putin-2019365483.html

Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для живого общения

Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для живого общения - РИА Новости, 27.05.2025

Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для живого общения

Платформа "Госуслуги" должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов, заявил президент РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:04:00+03:00

2025-05-27T16:04:00+03:00

2025-05-27T16:05:00+03:00

россия

владимир путин

ростелеком

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Платформа "Госуслуги" должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе заседания победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" в 2018 году, вице-президент ПАО "Ростелеком", "архитектор" портала "Госуслуги" Дмитрий Огуряев рассказал о практике, распространенной особенно среди молодежи, когда предложение о заключении брака поступает через "Госуслуги". По его словам, молодые люди даже считают это очень романтичным. Путин выразил мнение, что возможность делать предложение руки и сердца через "Госуслуги" - это неплохо для экономии времени, но его лучше делать лично. "Платформа "Госуслуги" активно развивается. Но некоторые вещи не должны нас превращать в киборгов... "Госуслуги" должны создавать условия для нормального естественного общения, а не формализовывать это в компьютерном и цифровом виде", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.

https://ria.ru/20250527/putin-2019361970.html

https://ria.ru/20250523/gosduma-2018661710.html

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россия, владимир путин, ростелеком, общество