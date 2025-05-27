Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для живого общения
Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для естественного общения людей
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Платформа "Госуслуги" должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе заседания победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" в 2018 году, вице-президент ПАО "Ростелеком", "архитектор" портала "Госуслуги" Дмитрий Огуряев рассказал о практике, распространенной особенно среди молодежи, когда предложение о заключении брака поступает через "Госуслуги". По его словам, молодые люди даже считают это очень романтичным. Путин выразил мнение, что возможность делать предложение руки и сердца через "Госуслуги" - это неплохо для экономии времени, но его лучше делать лично.
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"Платформа "Госуслуги" активно развивается. Но некоторые вещи не должны нас превращать в киборгов... "Госуслуги" должны создавать условия для нормального естественного общения, а не формализовывать это в компьютерном и цифровом виде", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.