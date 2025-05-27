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Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для живого общения - РИА Новости, 27.05.2025
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16:04 27.05.2025 (обновлено: 16:05 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019365483.html
Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для живого общения
Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для живого общения - РИА Новости, 27.05.2025
Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для живого общения
Платформа "Госуслуги" должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов, заявил президент РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:04:00+03:00
2025-05-27T16:05:00+03:00
россия
владимир путин
ростелеком
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Платформа "Госуслуги" должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе заседания победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" в 2018 году, вице-президент ПАО "Ростелеком", "архитектор" портала "Госуслуги" Дмитрий Огуряев рассказал о практике, распространенной особенно среди молодежи, когда предложение о заключении брака поступает через "Госуслуги". По его словам, молодые люди даже считают это очень романтичным. Путин выразил мнение, что возможность делать предложение руки и сердца через "Госуслуги" - это неплохо для экономии времени, но его лучше делать лично. "Платформа "Госуслуги" активно развивается. Но некоторые вещи не должны нас превращать в киборгов... "Госуслуги" должны создавать условия для нормального естественного общения, а не формализовывать это в компьютерном и цифровом виде", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.
https://ria.ru/20250527/putin-2019361970.html
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018661710.html
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россия, владимир путин, ростелеком, общество
Россия, Владимир Путин, Ростелеком, Общество
Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для живого общения

Путин: "Госуслуги" должны давать возможности для естественного общения людей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Платформа "Госуслуги" должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". В ходе заседания победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" в 2018 году, вице-президент ПАО "Ростелеком", "архитектор" портала "Госуслуги" Дмитрий Огуряев рассказал о практике, распространенной особенно среди молодежи, когда предложение о заключении брака поступает через "Госуслуги". По его словам, молодые люди даже считают это очень романтичным. Путин выразил мнение, что возможность делать предложение руки и сердца через "Госуслуги" - это неплохо для экономии времени, но его лучше делать лично.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин оценил возможности сервиса "Госуслуги"
Вчера, 15:47
"Платформа "Госуслуги" активно развивается. Но некоторые вещи не должны нас превращать в киборгов... "Госуслуги" должны создавать условия для нормального естественного общения, а не формализовывать это в компьютерном и цифровом виде", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В Госдуме предложили восстанавливать пароль от Госуслуг только через МФЦ
23 мая, 14:21
 
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