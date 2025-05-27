https://ria.ru/20250527/putin-2019364722.html
Путин: проекты платформы "Россия — страна возможностей" профинансируют
Путин: проекты платформы "Россия — страна возможностей" профинансируют - РИА Новости, 27.05.2025
Путин: проекты платформы "Россия — страна возможностей" профинансируют
Проекты платформы "Россия - страна возможностей" будут обеспечены финансированием, начатая работа будет продолжаться, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:01:00+03:00
2025-05-27T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проекты платформы "Россия - страна возможностей" будут обеспечены финансированием, начатая работа будет продолжаться, сообщил президент России Владимир Путин. На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" замминистра финансов РФ Павел Кадочников сообщил, что проекты платформы – пример того, как небольшими деньгами реализуются проекты с большим охватом по самым разным направлениям, а какие-то проекты приобретают самостоятельную жизнь и влияют на развитие страны, достижение национальных целей. "Очень впечатляет то, что вы сказали – за небольшие деньги добивались хороших результатов. Это значит, что начатая работа будет продолжаться и будет обеспечено финансирование, это имеет значение", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, павел кадочников, экономика
Россия, Владимир Путин, Павел Кадочников, Экономика
Путин: проекты платформы "Россия — страна возможностей" профинансируют
Владимир Путин: проекты платформы "Россия — страна возможностей" профинансируют