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Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным - РИА Новости, 27.05.2025
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15:59 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/putin-2019364586.html
Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным
Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным - РИА Новости, 27.05.2025
Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным
Президент РФ Владимир Путин считает удачным название платформы "Россия - страна возможностей". РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:59:00+03:00
2025-05-27T15:59:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает удачным название платформы "Россия - страна возможностей". "Сейчас были очень хорошие слова сказаны, что "у нас все возможно", а значит, и название самой платформы мы выбрали с вами удачно - "Россия - страна возможностей", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным

Путин заявил, что название АНО "Россия — страна возможностей" выбрано удачно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает удачным название платформы "Россия - страна возможностей".
"Сейчас были очень хорошие слова сказаны, что "у нас все возможно", а значит, и название самой платформы мы выбрали с вами удачно - "Россия - страна возможностей", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
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Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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