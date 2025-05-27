https://ria.ru/20250527/putin-2019364586.html
Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным
Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным - РИА Новости, 27.05.2025
Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным
Президент РФ Владимир Путин считает удачным название платформы "Россия - страна возможностей". РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:59:00+03:00
2025-05-27T15:59:00+03:00
2025-05-27T15:59:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает удачным название платформы "Россия - страна возможностей". "Сейчас были очень хорошие слова сказаны, что "у нас все возможно", а значит, и название самой платформы мы выбрали с вами удачно - "Россия - страна возможностей", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
https://ria.ru/20250519/putin-2017940179.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_0b614ad534270d5f36cc8ad7388a2310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным
Путин заявил, что название АНО "Россия — страна возможностей" выбрано удачно