https://ria.ru/20250527/putin-2019364586.html

Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным

Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным - РИА Новости, 27.05.2025

Путин счел название платформы "Россия — страна возможностей" удачным

Президент РФ Владимир Путин считает удачным название платформы "Россия - страна возможностей". РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:59:00+03:00

2025-05-27T15:59:00+03:00

2025-05-27T15:59:00+03:00

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает удачным название платформы "Россия - страна возможностей". "Сейчас были очень хорошие слова сказаны, что "у нас все возможно", а значит, и название самой платформы мы выбрали с вами удачно - "Россия - страна возможностей", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20250519/putin-2017940179.html

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2025

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владимир путин, россия, общество