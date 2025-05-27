Путин поддержал идею о взаимодействии между нацпроектами
Путин поддержал идею Голиковой выстроить взаимодействие между нацпроектами и РСВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями платформы "Россия - страна возможностей".
В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Голикова предложила главе государства выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями платформы "Россия - страна возможностей".
"Абсолютно согласен. Так и нужно сделать", - сказал глава государства в ходе заседания.
Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".