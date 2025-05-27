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Путин поддержал идею о взаимодействии между нацпроектами - РИА Новости, 27.05.2025
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15:56 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/putin-2019364005.html
Путин поддержал идею о взаимодействии между нацпроектами
Путин поддержал идею о взаимодействии между нацпроектами - РИА Новости, 27.05.2025
Путин поддержал идею о взаимодействии между нацпроектами
Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:56:00+03:00
2025-05-27T15:56:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями платформы "Россия - страна возможностей". В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Голикова предложила главе государства выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями платформы "Россия - страна возможностей". "Абсолютно согласен. Так и нужно сделать", - сказал глава государства в ходе заседания. Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
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технологии, россия, владимир путин, татьяна голикова
Технологии, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
Путин поддержал идею о взаимодействии между нацпроектами

Путин поддержал идею Голиковой выстроить взаимодействие между нацпроектами и РСВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями платформы "Россия - страна возможностей".
В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Голикова предложила главе государства выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями платформы "Россия - страна возможностей".
"Абсолютно согласен. Так и нужно сделать", - сказал глава государства в ходе заседания.
Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".
Пресс-волл платформы Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Платформа "Россия — страна возможностей" отмечает семилетний юбилей
22 мая, 06:32
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
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