https://ria.ru/20250527/putin-2019364005.html

Путин поддержал идею о взаимодействии между нацпроектами

Путин поддержал идею о взаимодействии между нацпроектами - РИА Новости, 27.05.2025

Путин поддержал идею о взаимодействии между нацпроектами

Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:56:00+03:00

2025-05-27T15:56:00+03:00

2025-05-27T15:56:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

татьяна голикова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019358763_0:104:3456:2048_1920x0_80_0_0_da041fe0bec4a5820686281d171fd627.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера РФ Татьяны Голиковой выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями платформы "Россия - страна возможностей". В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Голикова предложила главе государства выстроить взаимодействие между национальными проектами и направлениями платформы "Россия - страна возможностей". "Абсолютно согласен. Так и нужно сделать", - сказал глава государства в ходе заседания. Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе, "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие. Главным проектом платформы "Россия - страна возможностей" является конкурс управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20250522/rossija-2018388831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владимир путин, татьяна голикова