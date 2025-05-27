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Путин призвал воспитывать молодое поколение - РИА Новости, 27.05.2025
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15:41 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/putin-2019359664.html
Путин призвал воспитывать молодое поколение
Путин призвал воспитывать молодое поколение - РИА Новости, 27.05.2025
Путин призвал воспитывать молодое поколение
России важно воспитывать молодое поколение, чтобы добиваться успехов по любому направлению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:41:00+03:00
2025-05-27T15:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России важно воспитывать молодое поколение, чтобы добиваться успехов по любому направлению, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы в этом году отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и известно, как противник наш тогда оценивал, что происходит на фронтах Великой Отечественной войны. И в конце войны, и после уже говорили, что советский союз выиграл войну прежде всего благодаря школе", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Глава государства отметил, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу победы Советского союза. "Но это важно всегда. На самом деле для того, чтобы добиваться успехов по любому направлению, не только на поле боя, по любому направлению, а это чрезвычайно важно с учетом постоянно обостряющейся конкуренции", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250430/putin-2014450843.html
https://ria.ru/20250123/putin-1995142298.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал воспитывать молодое поколение

Путин: России важно воспитывать молодое поколение, чтобы добиваться успехов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России важно воспитывать молодое поколение, чтобы добиваться успехов по любому направлению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в этом году отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и известно, как противник наш тогда оценивал, что происходит на фронтах Великой Отечественной войны. И в конце войны, и после уже говорили, что советский союз выиграл войну прежде всего благодаря школе", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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Глава государства отметил, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу победы Советского союза.
"Но это важно всегда. На самом деле для того, чтобы добиваться успехов по любому направлению, не только на поле боя, по любому направлению, а это чрезвычайно важно с учетом постоянно обостряющейся конкуренции", - подчеркнул Путин.
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