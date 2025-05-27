https://ria.ru/20250527/putin-2019359664.html

Путин призвал воспитывать молодое поколение

Путин призвал воспитывать молодое поколение - РИА Новости, 27.05.2025

Путин призвал воспитывать молодое поколение

России важно воспитывать молодое поколение, чтобы добиваться успехов по любому направлению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:41:00+03:00

2025-05-27T15:41:00+03:00

2025-05-27T15:41:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. России важно воспитывать молодое поколение, чтобы добиваться успехов по любому направлению, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы в этом году отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и известно, как противник наш тогда оценивал, что происходит на фронтах Великой Отечественной войны. И в конце войны, и после уже говорили, что советский союз выиграл войну прежде всего благодаря школе", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Глава государства отметил, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу победы Советского союза. "Но это важно всегда. На самом деле для того, чтобы добиваться успехов по любому направлению, не только на поле боя, по любому направлению, а это чрезвычайно важно с учетом постоянно обостряющейся конкуренции", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250430/putin-2014450843.html

https://ria.ru/20250123/putin-1995142298.html

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общество, россия, владимир путин