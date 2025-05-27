https://ria.ru/20250527/putin-2019358087.html
Люди с инвалидностью и без являются одной командой, заявил Путин
Люди с инвалидностью и без являются одной командой, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2025
Люди с инвалидностью и без являются одной командой, заявил Путин
Люди с инвалидностью и без являются одной командой, Россия учитывает эти особенности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:39:00+03:00
2025-05-27T15:39:00+03:00
2025-05-27T15:39:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Люди с инвалидностью и без являются одной командой, Россия учитывает эти особенности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы все являемся командой, и люди с ограниченными возможностями здоровья, и без таковых, но мы все команда. У каждого может и должно быть свое место в этой команде, учитывая вот эти возможности, которые нуждаются в особом внимании со стороны России в целом", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
https://ria.ru/20250208/putin-1998126432.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Люди с инвалидностью и без являются одной командой, заявил Путин
Путин: люди с инвалидностью и без являются одной командой, Россия учитывает это