https://ria.ru/20250527/putin-2019355203.html

Путин рассказал, как его однажды назвали киборгом

Путин рассказал, как его однажды назвали киборгом - РИА Новости, 27.05.2025

Путин рассказал, как его однажды назвали киборгом

Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как однажды его назвали киборгом. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:29:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как однажды его назвали киборгом. Так он прокомментировал рассказ о том, что сейчас россияне могут делать предложение через "Госуслуги". Путин считает, что это лучше осуществлять лично, глядя друг другу в глаза."Было не так уж и давно, но как-то один достаточно близкий человек мне сказал, это не звучало как что-то такое хорошее. Он сказал: "Ну ты киборг". Не очень приятно чувствовать себя киборгом. Я так не считаю", — отметил Путин. Президент призвал создавать такие условия, чтобы люди могли общаться и получать удовольствие от жизни во всех смыслах.

https://ria.ru/20250527/predlozhenie-2019347540.html

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россия, владимир путин, общество