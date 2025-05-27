Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как его однажды назвали киборгом - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 27.05.2025 (обновлено: 16:36 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019355203.html
Путин рассказал, как его однажды назвали киборгом
Путин рассказал, как его однажды назвали киборгом - РИА Новости, 27.05.2025
Путин рассказал, как его однажды назвали киборгом
Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как однажды его назвали киборгом. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:29:00+03:00
2025-05-27T16:36:00+03:00
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_83:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_970b3a7cfb6ca7f90cd7028b30f82c92.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как однажды его назвали киборгом. Так он прокомментировал рассказ о том, что сейчас россияне могут делать предложение через "Госуслуги". Путин считает, что это лучше осуществлять лично, глядя друг другу в глаза."Было не так уж и давно, но как-то один достаточно близкий человек мне сказал, это не звучало как что-то такое хорошее. Он сказал: "Ну ты киборг". Не очень приятно чувствовать себя киборгом. Я так не считаю", — отметил Путин. Президент призвал создавать такие условия, чтобы люди могли общаться и получать удовольствие от жизни во всех смыслах.
https://ria.ru/20250527/predlozhenie-2019347540.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c1a4495895f5d8b2226a93f160e4e408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал, как его однажды назвали киборгом

Путин заявил, что не считает себя киборгом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" вспомнил, как однажды его назвали киборгом.
Так он прокомментировал рассказ о том, что сейчас россияне могут делать предложение через "Госуслуги". Путин считает, что это лучше осуществлять лично, глядя друг другу в глаза.
«
"Было не так уж и давно, но как-то один достаточно близкий человек мне сказал, это не звучало как что-то такое хорошее. Он сказал: "Ну ты киборг". Не очень приятно чувствовать себя киборгом. Я так не считаю", — отметил Путин.
Президент призвал создавать такие условия, чтобы люди могли общаться и получать удовольствие от жизни во всех смыслах.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин высказался о предложениях руки и сердца через "Госуслуги"
Вчера, 15:03
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала