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Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля - РИА Новости, 27.05.2025
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15:22 27.05.2025 (обновлено: 22:26 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019353988.html
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля - РИА Новости, 27.05.2025
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
Президент Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля, об этом глава государства сообщил на заседании... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:22:00+03:00
2025-05-27T22:26:00+03:00
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
экономика
максим орешкин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля, об этом глава государства сообщил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".Накануне он провел встречу с представителями деловых кругов, где в числе прочего затрагивалась тема сельского хозяйства. Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что "картошка в Белоруссии закончилась", тем самым вызвав удивление Путина."Вчера тоже, повторяю, встречался с представителями разных направлений бизнеса. В том числе и агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: "Ну и у нас уже все продали в Россию". Знаете, тоже есть чем заниматься здесь", — отметил президент.Агросектор в России становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, это делает его очень интересным направлением работы, о чем не стоит забывать, добавил российский лидер.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, экономика, максим орешкин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика, Максим Орешкин
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля

Путин заявил, что обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля в РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля, об этом глава государства сообщил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".
Накануне он провел встречу с представителями деловых кругов, где в числе прочего затрагивалась тема сельского хозяйства. Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что "картошка в Белоруссии закончилась", тем самым вызвав удивление Путина.
"Вчера тоже, повторяю, встречался с представителями разных направлений бизнеса. В том числе и агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: "Ну и у нас уже все продали в Россию". Знаете, тоже есть чем заниматься здесь", — отметил президент.
Агросектор в России становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, это делает его очень интересным направлением работы, о чем не стоит забывать, добавил российский лидер.
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Грузия продала России картофеля на рекордную сумму
21 мая, 03:50
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЭкономикаМаксим Орешкин
 
 
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