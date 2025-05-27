https://ria.ru/20250527/putin-2019353988.html
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля - РИА Новости, 27.05.2025
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
Президент Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля, об этом глава государства сообщил на заседании... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:22:00+03:00
2025-05-27T15:22:00+03:00
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россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
экономика
максим орешкин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля, об этом глава государства сообщил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".Накануне он провел встречу с представителями деловых кругов, где в числе прочего затрагивалась тема сельского хозяйства. Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что "картошка в Белоруссии закончилась", тем самым вызвав удивление Путина."Вчера тоже, повторяю, встречался с представителями разных направлений бизнеса. В том числе и агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Да. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: "Ну и у нас уже все продали в Россию". Знаете, тоже есть чем заниматься здесь", — отметил президент.Агросектор в России становится высокопроизводительным и высокотехнологичным, это делает его очень интересным направлением работы, о чем не стоит забывать, добавил российский лидер.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, экономика, максим орешкин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Экономика, Максим Орешкин
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля
Путин заявил, что обсудил с Лукашенко ситуацию с нехваткой картофеля в РФ