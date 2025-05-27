https://ria.ru/20250527/putin-2019350696.html

Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития Перми

Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития Перми - РИА Новости, 27.05.2025

Путин обсудил с Хуснуллиным вопросы развития Перми

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и обсудил с ним вопросы развития Перми. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:13:00+03:00

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пермь

россия

владимир путин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорил с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и обсудил с ним вопросы развития Перми. "Перед тем, как войти в этот зал, разговаривал с вице-премьером Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем, который только что из Перми вернулся. Мы тоже обсуждали некоторые направления развития, в том числе развития города. Там очень много хороших и реализуемых перспективных направлений. Искренне желаю вам успехов, удачи. Мы, конечно, все будем способствовать тому, чтобы вы добивались тех рубежей, которые видите перед собой, и целей, которые формулируете", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", обращаясь к мэру Перми Эдуарду Соснину.

https://ria.ru/20250527/perm-2019348662.html

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пермь, россия, владимир путин, марат хуснуллин