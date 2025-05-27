https://ria.ru/20250527/putin-2019349491.html

Социальная политика должна строиться вокруг семьи, заявил Путин

Социальная политика должна строиться вокруг семьи, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2025

Социальная политика должна строиться вокруг семьи, заявил Путин

Социальная политика России должна строиться вокруг семьи и ее интересов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:09:00+03:00

2025-05-27T15:09:00+03:00

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владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Социальная политика России должна строиться вокруг семьи и ее интересов, заявил президент РФ Владимир Путин."Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".

https://ria.ru/20250523/ipoteka-2018619371.html

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2025

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владимир путин, россия, общество