https://ria.ru/20250527/putin-2019349491.html
Социальная политика должна строиться вокруг семьи, заявил Путин
Социальная политика должна строиться вокруг семьи, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2025
Социальная политика должна строиться вокруг семьи, заявил Путин
Социальная политика России должна строиться вокруг семьи и ее интересов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:09:00+03:00
2025-05-27T15:09:00+03:00
2025-05-27T15:15:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Социальная политика России должна строиться вокруг семьи и ее интересов, заявил президент РФ Владимир Путин."Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможности".
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Социальная политика должна строиться вокруг семьи, заявил Путин
Путин: социальная политика России должна строиться вокруг семьи и ее интересов