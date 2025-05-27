https://ria.ru/20250527/putin-2019346893.html
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2025
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:00:00+03:00
2025-05-27T15:00:00+03:00
2025-05-27T15:05:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не сможет существовать вообще, если не будет суверенной. Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества - это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.
https://ria.ru/20250526/suverenitet-2019147572.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не сможет существовать, если не будет суверенной