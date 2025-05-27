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Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2025
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15:00 27.05.2025 (обновлено: 15:05 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019346893.html
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2025
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:00:00+03:00
2025-05-27T15:05:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не сможет существовать вообще, если не будет суверенной. Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества - это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.
https://ria.ru/20250526/suverenitet-2019147572.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не сможет существовать, если не будет суверенной

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия не сможет существовать, если не будет суверенной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не сможет существовать вообще, если не будет суверенной. Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества - это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов", - сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.
Путин о важности экономического суверенитета для России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин отметил важность экономического суверенитета для России
26 мая, 16:45
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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