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Путин оценил производительность агросектора в России
Путин оценил производительность агросектора в России - РИА Новости, 27.05.2025
Путин оценил производительность агросектора в России
Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:55:00+03:00
2025-05-27T14:55:00+03:00
2025-05-27T15:02:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
технологии
производство
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин."Агросектор у нас становится высокопроизводительным, он становится высокотехнологичным и очень интересным направлением работы. Я рекомендую тоже не забывать про это", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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россия, владимир путин, экономика, технологии, производство
Россия, Владимир Путин, Экономика, Технологии, Производство
Путин оценил производительность агросектора в России
Путин заявил, что агросектор в РФ становится высокопроизводительным направлением