https://ria.ru/20250527/putin-2019343105.html

Путин оценил производительность агросектора в России

Путин оценил производительность агросектора в России - РИА Новости, 27.05.2025

Путин оценил производительность агросектора в России

Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:55:00+03:00

2025-05-27T14:55:00+03:00

2025-05-27T15:02:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

технологии

производство

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Агросектор в России становится высокопроизводительным и технологичным направлением, заявил президент России Владимир Путин."Агросектор у нас становится высокопроизводительным, он становится высокотехнологичным и очень интересным направлением работы. Я рекомендую тоже не забывать про это", - сказал Путин во время заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

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2025

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россия, владимир путин, экономика, технологии, производство