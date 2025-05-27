https://ria.ru/20250527/putin-2019342808.html
Путин оценил развитие робототехники в России
Путин оценил развитие робототехники в России - РИА Новости, 27.05.2025
Путин оценил развитие робототехники в России
Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:52:00+03:00
2025-05-27T14:52:00+03:00
2025-05-27T15:03:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
робототехника
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин."Это (робототехника - ред.) здесь - огромное поле для работы, потому что у нас: а) есть хорошие заделы, б) еще очень много нужно сделать для того, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли, надо признать это, гораздо дальше, чем мы по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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россия, владимир путин, технологии, робототехника
Россия, Владимир Путин, Технологии, робототехника
Путин оценил развитие робототехники в России
Путин заявил, что в сфере робототехники предстоит многое сделать