Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил развитие робототехники в России - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 27.05.2025 (обновлено: 15:03 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019342808.html
Путин оценил развитие робототехники в России
Путин оценил развитие робототехники в России - РИА Новости, 27.05.2025
Путин оценил развитие робототехники в России
Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:52:00+03:00
2025-05-27T15:03:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
робототехника
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_0:16:3220:1827_1920x0_80_0_0_c933b50e17ecdf711a879b7d2743804d.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин."Это (робототехника - ред.) здесь - огромное поле для работы, потому что у нас: а) есть хорошие заделы, б) еще очень много нужно сделать для того, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли, надо признать это, гораздо дальше, чем мы по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
https://ria.ru/20250524/rosteha-2018831536.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171824_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_0b614ad534270d5f36cc8ad7388a2310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, технологии, робототехника
Россия, Владимир Путин, Технологии, робототехника
Путин оценил развитие робототехники в России

Путин заявил, что в сфере робототехники предстоит многое сделать

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но нужно еще многое сделать в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это (робототехника - ред.) здесь - огромное поле для работы, потому что у нас: а) есть хорошие заделы, б) еще очень много нужно сделать для того, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли, надо признать это, гораздо дальше, чем мы по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Стенд государственной корпорации Ростех на выставке - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В "Ростехе" рассказали о том, каким должен быть современный инженер
24 мая, 12:18
 
РоссияВладимир ПутинТехнологииробототехника
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала