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Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи - РИА Новости, 27.05.2025
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14:48 27.05.2025 (обновлено: 16:47 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019341202.html
Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи
Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи - РИА Новости, 27.05.2025
Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи
Владимир Путин выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Среди прочего президент призвал строить социальную политику... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:48:00+03:00
2025-05-27T16:47:00+03:00
политика
владимир путин
госдума рф
россия
западная европа
северная америка
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Среди прочего президент призвал строить социальную политику вокруг семьи, а также отметил важность внутренней мобилизации россиян в нынешней ситуации.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О соцполитике и поддержке пассионарности в обществе&quot;Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества — это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов. &lt;...&gt; Самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом&quot;.О платформе "Россия — страна возможностей"&quot;Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества&quot;.&quot;Сотни тысяч людей, 600 тысяч &lt;...&gt; — это же о чем-то говорит, правда? Получился&quot;.О создании условий для самореализации участников СВО&quot;Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции, — сама по себе задача чрезвычайно важная&quot;.Об успехе "Госуслуг"&quot;Но некоторые вещи не должны нас превращать в киборгов. &lt;...&gt; &quot;Госуслуги&quot; должны создавать условия для нормального, естественного общения, а не формализовывать это в компьютерном и цифровом виде&quot;.О развитии России в области робототехники&quot;Еще очень много нужно сделать, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли — надо признать это — гораздо дальше, чем мы, по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база&quot;.Платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За время своего существования она реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я — профессионал" и многие другие. Главный проект платформы — конкурс управленцев "Лидеры России".
https://ria.ru/20250527/putin-2019359664.html
https://ria.ru/20250527/konkurs-2019351798.html
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россия
западная европа
северная америка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей"
Более 25 млн человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", заявил Путин. Сегодня в Кремле президент проводит заседание набсовета этой организации.
2025-05-27T14:48
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Путин о том, что его называли киборгом
Заодно президент высказался по поводу возможности сделать предложение руки и сердца через "Госуслуги": такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза.
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политика, владимир путин, госдума рф, россия, западная европа, северная америка
Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия, Западная Европа, Северная Америка

Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Среди прочего президент призвал строить социальную политику вокруг семьи, а также отметил важность внутренней мобилизации россиян в нынешней ситуации.
Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.

О соцполитике и поддержке пассионарности в обществе

  • Россия не сможет существовать, если не будет суверенной:
«

"Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества — это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов. <...> Самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и ее интересов.
  • В лице России видят оплот традиционных ценностей, во многих странах эти идеи подхватывают люди, имеющие достаточно большие властные полномочия.
  • Единомышленники за рубежом принимают активное участие в совместной с Россией созидательной работе.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин призвал воспитывать молодое поколение
Вчера, 15:41

О платформе "Россия — страна возможностей"

  • В различных программах платформы "Россия — страна возможностей" приняли участие более 25 миллионов человек.
  • Это показывает, как много в стране активных и целеустремленных людей, способных добиваться успехов на благо сограждан.
  • Работа платформы охватывает не только Россию — участниками ее проектов становятся граждане более чем 150 стран, включая государства Западной Европы и Северной Америки:
«

"Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Двадцать три выпускника проекта "Лидеры России. Политика" стали депутатами Госдумы, двое назначены сенаторами, есть и общественно-политические лидеры.
  • Конкурс "Это у нас семейное" получился, о чем говорит большое число участников:
«

"Сотни тысяч людей, 600 тысяч <...> — это же о чем-то говорит, правда? Получился".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин дал старт второму сезону конкурса "Это у нас семейное"
Вчера, 15:16

О создании условий для самореализации участников СВО

  • В администрации президента и правительстве постоянно думают о создании условий для самореализации участников спецоперации:
«

"Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции, — сама по себе задача чрезвычайно важная".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Власти учтут предложение об организации предподготовки для бойцов СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах платформы "Россия — страна возможностей".

Об успехе "Госуслуг"

  • В этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира, необходимо отдать должное тем, кто этим занимается:
«

"Но некоторые вещи не должны нас превращать в киборгов. <...> "Госуслуги" должны создавать условия для нормального, естественного общения, а не формализовывать это в компьютерном и цифровом виде".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России

О развитии России в области робототехники

  • Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но необходимо еще многое сделать в этой сфере:
«

"Еще очень много нужно сделать, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли — надо признать это — гораздо дальше, чем мы, по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За время своего существования она реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я — профессионал" и многие другие. Главный проект платформы — конкурс управленцев "Лидеры России".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Путин утвердил список участников второго потока программы "Время героев"
Вчера, 15:43
 
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