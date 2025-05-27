Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи
О соцполитике и поддержке пассионарности в обществе
- Россия не сможет существовать, если не будет суверенной:
"Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества — это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов. <...> Самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом".
- Социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и ее интересов.
- В лице России видят оплот традиционных ценностей, во многих странах эти идеи подхватывают люди, имеющие достаточно большие властные полномочия.
- Единомышленники за рубежом принимают активное участие в совместной с Россией созидательной работе.
О платформе "Россия — страна возможностей"
- В различных программах платформы "Россия — страна возможностей" приняли участие более 25 миллионов человек.
- Это показывает, как много в стране активных и целеустремленных людей, способных добиваться успехов на благо сограждан.
- Работа платформы охватывает не только Россию — участниками ее проектов становятся граждане более чем 150 стран, включая государства Западной Европы и Северной Америки:
"Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества".
- Двадцать три выпускника проекта "Лидеры России. Политика" стали депутатами Госдумы, двое назначены сенаторами, есть и общественно-политические лидеры.
- Конкурс "Это у нас семейное" получился, о чем говорит большое число участников:
"Сотни тысяч людей, 600 тысяч <...> — это же о чем-то говорит, правда? Получился".
О создании условий для самореализации участников СВО
- В администрации президента и правительстве постоянно думают о создании условий для самореализации участников спецоперации:
"Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции, — сама по себе задача чрезвычайно важная".
- Власти учтут предложение об организации предподготовки для бойцов СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах платформы "Россия — страна возможностей".
Об успехе "Госуслуг"
- В этом направлении Россия на шаг впереди многих стран мира, необходимо отдать должное тем, кто этим занимается:
"Но некоторые вещи не должны нас превращать в киборгов. <...> "Госуслуги" должны создавать условия для нормального, естественного общения, а не формализовывать это в компьютерном и цифровом виде".
О развитии России в области робототехники
- Россия имеет хорошие заделы в робототехнике, но необходимо еще многое сделать в этой сфере:
"Еще очень много нужно сделать, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли — надо признать это — гораздо дальше, чем мы, по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база".