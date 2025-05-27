https://ria.ru/20250527/putin-2019341202.html

Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи

Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи - РИА Новости, 27.05.2025

Путин потребовал строить социальную политику вокруг семьи

Владимир Путин выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Среди прочего президент призвал строить социальную политику... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:48:00+03:00

2025-05-27T14:48:00+03:00

2025-05-27T16:47:00+03:00

политика

владимир путин

госдума рф

россия

западная европа

северная америка

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин выступил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Среди прочего президент призвал строить социальную политику вокруг семьи, а также отметил важность внутренней мобилизации россиян в нынешней ситуации.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.О соцполитике и поддержке пассионарности в обществе"Для этого нужно поддерживать пассионарность внутри общества — это чрезвычайно важно. Конечно, это зависит от педагогов. <...> Самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом".О платформе "Россия — страна возможностей""Число зарубежных представителей вопреки, а может быть, и благодаря развязанной против нас информационной кампании растет. Они разделяют наши взгляды, сталкиваются с тем, что так называемые правящие элиты в некоторых странах Запада превращают в декорации и свободы, и демократию, и права, возможности человека, фактически игнорируют мнение общества"."Сотни тысяч людей, 600 тысяч <...> — это же о чем-то говорит, правда? Получился".О создании условий для самореализации участников СВО"Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции, — сама по себе задача чрезвычайно важная".Об успехе "Госуслуг""Но некоторые вещи не должны нас превращать в киборгов. <...> "Госуслуги" должны создавать условия для нормального, естественного общения, а не формализовывать это в компьютерном и цифровом виде".О развитии России в области робототехники"Еще очень много нужно сделать, чтобы достичь технологического и технического хотя бы равенства с некоторыми странами, которые ушли — надо признать это — гораздо дальше, чем мы, по этому очень перспективному направлению. Но база есть у нас, очень хорошая база".Платформа "Россия — страна возможностей" была создана по инициативе Путина в 2018 году. За время своего существования она реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я — профессионал" и многие другие. Главный проект платформы — конкурс управленцев "Лидеры России".

https://ria.ru/20250527/putin-2019359664.html

https://ria.ru/20250527/konkurs-2019351798.html

https://ria.ru/20250527/geroi-2019360696.html

россия

западная европа

северная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, госдума рф, россия, западная европа, северная америка