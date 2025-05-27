https://ria.ru/20250527/putin-2019340523.html
Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации
Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации - РИА Новости, 27.05.2025
Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации
Число россиян, считающих, что у молодежи есть условия для самореализации, выросло до 80%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:45:00+03:00
2025-05-27T14:45:00+03:00
2025-05-27T14:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число россиян, считающих, что у молодежи есть условия для самореализации, выросло до 80%, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу еще один, на мой взгляд, очень важный и существенный момент. По данным социологов, в 2017 году, это до создания платформы "Россия – страна возможностей", 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. А в последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%. Это объективные данные, и это говорит о том, что у нас, в том числе и благодаря вашей работе, многое меняется в нужную нам сторону", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
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Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей"
Более 25 млн человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", заявил Путин. Сегодня в Кремле президент проводит заседание набсовета этой организации.
2025-05-27T14:45
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации
Путин: 70% россиян считают, что у молодежи есть условия для самореализации