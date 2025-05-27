Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/putin-2019340523.html
Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации
Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации - РИА Новости, 27.05.2025
Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации
Число россиян, считающих, что у молодежи есть условия для самореализации, выросло до 80%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:45:00+03:00
2025-05-27T14:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019338378_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_775450a5527304fb62b9edcbcf593264.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число россиян, считающих, что у молодежи есть условия для самореализации, выросло до 80%, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу еще один, на мой взгляд, очень важный и существенный момент. По данным социологов, в 2017 году, это до создания платформы "Россия – страна возможностей", 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. А в последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%. Это объективные данные, и это говорит о том, что у нас, в том числе и благодаря вашей работе, многое меняется в нужную нам сторону", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
https://ria.ru/20250329/gosduma-2008071791.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на заседании набсовета "Россия — страна возможностей"
Более 25 млн человек приняли участие в различных программах платформы "Россия - страна возможностей", заявил Путин. Сегодня в Кремле президент проводит заседание набсовета этой организации.
2025-05-27T14:45
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019338378_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cae542e663109e09a3d146e8bead196a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что у молодежи есть условия для самореализации

Путин: 70% россиян считают, что у молодежи есть условия для самореализации

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число россиян, считающих, что у молодежи есть условия для самореализации, выросло до 80%, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу еще один, на мой взгляд, очень важный и существенный момент. По данным социологов, в 2017 году, это до создания платформы "Россия – страна возможностей", 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. А в последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%. Это объективные данные, и это говорит о том, что у нас, в том числе и благодаря вашей работе, многое меняется в нужную нам сторону", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет
29 марта, 02:51
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала