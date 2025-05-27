https://ria.ru/20250527/putin-2019338510.html
Путин оценил работу платформы "Россия — страна возможностей"
Путин оценил работу платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
Путин оценил работу платформы "Россия — страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что платформа "Россия - страна возможностей" показывает, как много в РФ активных и целеустремленных людей, которые способны... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:41:00+03:00
2025-05-27T14:41:00+03:00
2025-05-27T14:41:00+03:00
общество
россия
владимир путин
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что платформа "Россия - страна возможностей" показывает, как много в РФ активных и целеустремленных людей, которые способны добиваться успехов на благо сограждан. "К различным программам этой платформам подключилось более 25 миллионов человек. Масштаб серьезный, что безусловно говорит о том, что работа этой программы нужна, актуальна и предлагаемые форматы пользуются и вниманием, и интересом, и доверием со стороны всех его участников. Такой результат, безусловно, впечатляет. Он доказывает, как много в нашей стране активных, целеустремлённых людей, готовых идти вперёд, совершенствовать свои знания, навыки и покорять новые вершины. В итоге добиваться успехов на благо наших сограждан, общества всей страны", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Путин также отметил, что, помимо прочего, участие в программе - это способ самореализации, достижения значимых результатов.
https://ria.ru/20250522/rossija-2018388831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
Общество, Россия, Владимир Путин, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
Путин оценил работу платформы "Россия — страна возможностей"
Путин: в России много активных и целеустремленных людей
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что платформа "Россия - страна возможностей" показывает, как много в РФ активных и целеустремленных людей, которые способны добиваться успехов на благо сограждан.
"К различным программам этой платформам подключилось более 25 миллионов человек. Масштаб серьезный, что безусловно говорит о том, что работа этой программы нужна, актуальна и предлагаемые форматы пользуются и вниманием, и интересом, и доверием со стороны всех его участников. Такой результат, безусловно, впечатляет. Он доказывает, как много в нашей стране активных, целеустремлённых людей, готовых идти вперёд, совершенствовать свои знания, навыки и покорять новые вершины. В итоге добиваться успехов на благо наших сограждан, общества всей страны", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Путин
также отметил, что, помимо прочего, участие в программе - это способ самореализации, достижения значимых результатов.