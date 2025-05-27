https://ria.ru/20250527/putin-2019338510.html

Путин оценил работу платформы "Россия — страна возможностей"

Путин оценил работу платформы "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025

Путин оценил работу платформы "Россия — страна возможностей"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что платформа "Россия - страна возможностей" показывает, как много в РФ активных и целеустремленных людей, которые способны... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:41:00+03:00

2025-05-27T14:41:00+03:00

2025-05-27T14:41:00+03:00

общество

россия

владимир путин

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что платформа "Россия - страна возможностей" показывает, как много в РФ активных и целеустремленных людей, которые способны добиваться успехов на благо сограждан. "К различным программам этой платформам подключилось более 25 миллионов человек. Масштаб серьезный, что безусловно говорит о том, что работа этой программы нужна, актуальна и предлагаемые форматы пользуются и вниманием, и интересом, и доверием со стороны всех его участников. Такой результат, безусловно, впечатляет. Он доказывает, как много в нашей стране активных, целеустремлённых людей, готовых идти вперёд, совершенствовать свои знания, навыки и покорять новые вершины. В итоге добиваться успехов на благо наших сограждан, общества всей страны", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Путин также отметил, что, помимо прочего, участие в программе - это способ самореализации, достижения значимых результатов.

https://ria.ru/20250522/rossija-2018388831.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")