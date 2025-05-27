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Путин заявил о важности создания условий для самореализации участников СВО - РИА Новости, 27.05.2025
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14:36 27.05.2025 (обновлено: 14:46 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/putin-2019336709.html
Путин заявил о важности создания условий для самореализации участников СВО
Путин заявил о важности создания условий для самореализации участников СВО - РИА Новости, 27.05.2025
Путин заявил о важности создания условий для самореализации участников СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России постоянно думают о создании условий для самореализации участников СВО, это чрезвычайно важная задача. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:36:00+03:00
2025-05-27T14:46:00+03:00
россия
общество
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России постоянно думают о создании условий для самореализации участников СВО, это чрезвычайно важная задача."Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции - сама по себе задача чрезвычайно важная. Ну, абсолютно. Мы и в администрации президента, и в правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Путин подчеркнул, что власти учтут предложение об организации "предподготовки" для бойцов специальной военной операции, чтобы они могли участвовать в конкурсах платформы "Россия - страна возможностей".
https://ria.ru/20250527/putin-2019338510.html
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россия, общество, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Общество, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин заявил о важности создания условий для самореализации участников СВО

Путин назвал создание условий для самореализации участников СВО важной задачей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета "Россия – страна возможностей"
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти России постоянно думают о создании условий для самореализации участников СВО, это чрезвычайно важная задача.
"Создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задачи в рамках специальной военной операции - сама по себе задача чрезвычайно важная. Ну, абсолютно. Мы и в администрации президента, и в правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем", - сказал глава государства в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Путин подчеркнул, что власти учтут предложение об организации "предподготовки" для бойцов специальной военной операции, чтобы они могли участвовать в конкурсах платформы "Россия - страна возможностей".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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